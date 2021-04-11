Bakan Soylu, NASA yarışmasındaki Van Gölü fotoğrafı için destek çağrısında bulundu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) düzenlediği "Dünya Turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında finale kalan, uzaydan çekilmiş Van Gölü fotoğrafı için destek istedi.
|11 Nisan 2021 23:37
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) düzenlediği "Dünya Turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında finale kalan, uzaydan çekilmiş Van Gölü fotoğrafı için destek istedi.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mavisiyle, doğasıyla; sadece yeryüzünden görünen eşsizliğiyle değil aynı zamanda uzaydan görünen güzelliğiyle Van Gölü'müz, NASA'nın online yarışmasında finale kaldı." ifadesini kullandı.
Yarışmanın yapıldığı internet sitesinin linkini ve "#VanGölünüOyla" etiketini paylaşan Soylu, Van Gölü fotoğrafı için destek çağrısında bulundu.
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