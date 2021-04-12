Meteoroloji'den zirai don uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, İç Ege'nin doğusu, (Konya, Karaman hariç) İç Anadolu, Akdeniz'in doğusu, (Samsun, Amasya hariç) Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak, yağış beklenen diğer yerlerde ise genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bu akşam saatlerinde Düzce, Zonguldak ve Bartın ile Karabük'ün kıyı kesimlerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yarın (Pazartesi) batı bölgelerde mevsim normallerinin 1-4, iç bölgelerde 6-8 derece altında, Doğu Anadolu'da mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Ülkenin batısında genellikle kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, doğusunda güneyli yönlerden orta kuvvette, yer yer kısa süreli kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde (Düzce, Zonguldak ve Bartın ile Karabük kıyıları) kuvvetli yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ZİRAİ DON UYARISI: Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai don tehlikesi bulunmaktadır. Zirai faaliyetlerin başladığı/devam ettiği yerlerde zirai don tehlikesine karşı yetkililerin ve zirai faaliyetle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.