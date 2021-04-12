1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meteoroloji'den zirai don uyarısı - Haritalı

ZİRAİ DON UYARISI: Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai don tehlikesi bulunmaktadır. Zirai faaliyetlerin başladığı/devam ettiği yerlerde zirai don tehlikesine karşı yetkililerin ve zirai faaliyetle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir
 12 Nisan 2021 06:30
+Aa- Yazdır
Meteoroloji'den zirai don uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, İç Ege'nin doğusu, (Konya, Karaman hariç) İç Anadolu, Akdeniz'in doğusu, (Samsun, Amasya hariç) Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak, yağış beklenen diğer yerlerde ise genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bu akşam saatlerinde Düzce, Zonguldak ve Bartın ile Karabük'ün kıyı kesimlerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yarın (Pazartesi) batı bölgelerde mevsim normallerinin 1-4, iç bölgelerde 6-8 derece altında, Doğu Anadolu'da mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Ülkenin batısında genellikle kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, doğusunda güneyli yönlerden orta kuvvette, yer yer kısa süreli kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde (Düzce, Zonguldak ve Bartın ile Karabük kıyıları) kuvvetli yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ZİRAİ DON UYARISI: Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai don tehlikesi bulunmaktadır. Zirai faaliyetlerin başladığı/devam ettiği yerlerde zirai don tehlikesine karşı yetkililerin ve zirai faaliyetle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı
12 Nisan 2021 09:31		 Vakalarda patlama olunca Bayram'da da kısıtlama bekleniyor
12 Nisan 2021 09:14
Kovid hastalarına sıcak duş uyarısı!
12 Nisan 2021 08:29		 'Yoğun bakımlar pek çok ilde doldu'
12 Nisan 2021 08:14
Bilim Kurulu bugün, Kabine yarın toplanıyor
12 Nisan 2021 08:11		 Sırası gelenlerin yüzde 25'i aşıdan kaçtı: Büyük bölümü ev kadınları
12 Nisan 2021 07:59
'Tam kapanma' olmadan radikal yeni tedbirler tartışılıyor
12 Nisan 2021 07:25		 Sinovac aşısı mutasyona karşı %74 etkili
12 Nisan 2021 06:50
Milletin iradesi emir aldığınız odakları yenecek güçtedir
12 Nisan 2021 06:40		 Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
12 Nisan 2021 00:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:31 - Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı09:27 - İçişleri: Kısıtlamada 24 bin 437 kişiye adli ya da idari işlem uygulandı09:21 - Yurt içi piyasalar, ödemeler dengesi ve işsizlik verilerine odaklandı09:19 - Kripto hainler deşifre oldu09:15 - Sabah Gazetesi: Türkiye'nin kaybolan rezervi yok09:14 - Vakalarda patlama olunca Bayram'da da kısıtlama bekleniyor
09:08 - AK Parti'de tam demokrasi hareketi09:01 - Yüz yüze eğitim, tercihler ve kritik sınıflar için kritik uyarılar08:58 - İkinci el otomobilde hile: Kes-yapıştır otomobil!08:54 - Arkadaşının şakasından polis kurtardı08:51 - Emekliler 1.545 TL ikramiye istiyor08:49 - CHP'li Belediyelere 'Ramazan' talimatı
08:44 - Cihangir sapığı yakalandı08:42 - Emekli amirallere 'aksi halde' sorusu08:31 - 'A'dan Z'ye nükleer santral yapacağız'08:29 - Kovid hastalarına sıcak duş uyarısı!08:23 - Kadın teknisyenler iş başında
08:20 - Adana'da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Vakalarda patlama olunca Bayram'da da kısıtlama bekleniyor
Rütbe sökmeye yeni formül
Kovid hastalarına sıcak duş uyarısı!
'Tam kapanma' olmadan radikal yeni tedbirler tartışılıyor
Ramazan gelirken bazı gıdalar yüzde 50'ye varan oranlarda zamlandı
Sözleşmeli personel siyasi partiye üye olabilir mi?
Bilim Kurulu bugün, Kabine yarın toplanıyor
Sinovac aşısı mutasyona karşı %74 etkili
Bodrum Rallisi'ndeki kavgada kan aktı: Ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ gözaltında
Uçak kazasında sağ kurtulan albaylar 15 Temmuz sonrası göreve dönmüş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Ukrayna Devlet Başkanın Türkiye'ye gelmesi 2
sevil atasoy 2
Hayat dersi 2
yok artık 1
sözlükçülerden özlü sözler 5
başlık yazar uyumu 1
once said 1
vektör 4
varyasyon 1
kan vermek 2
SON İLANLAR
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mersin Üniversitesi sözleşmeli 21 sağlık personeli alacak
Yaşar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 1 personel alacak
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TAGEM sözleşmeli endüstri mühendisi alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam