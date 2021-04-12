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Ramazan gelirken bazı gıdalar yüzde 50'ye varan oranlarda zamlandı

Ramazan gelirken bazı gıda ürünlerinin hal fiyatlarında artış oldu. Göbek salata 4 liradan 6 liraya, domates 5 liradan 7 liraya, köy biberi 10 liradan 12 liraya, sarımsağın kilosu 25 liradan 30 liraya çıktı
 12 Nisan 2021 06:15
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Ramazan gelirken bazı gıdalar yüzde 50'ye varan oranlarda zamlandı

İstanbul'da 12 Mart - 9 Nisan döneminde sebze grubunda en çok artış yüzde 50'lik oranla göbek salata ve beef domateste görüldü.

Ramazan için vatandaş mutfak alışverişine başlarken bazı gıda ürünlerinde son bir ayda fiyat artışları görüldü. Marketlerin yanısıra yaş sebze ve meyve hallerinde de kimi ürünlerde yüzde 8.3 ile yüzde 50 artış hesaplandı. İstanbul'da 12 Mart - 9 Nisan döneminde sebze grubunda en çok artış yüzde 50'lik oranla göbek salata ve beef domateste görüldü. Göbek salata en yüksek 4 liradan 6 liraya, beef domates 8 liradan 12 liraya yükseldi. Domateste en düşük fiyatı 3 liradan 4 liraya çıkarken, en yüksek yüzde 40 artışla 5 liradan 7 liraya, köy biberi 10 liradan 12 liraya, bal kabağı 4 liradan 5 liraya, dolmalık biber yüzde 8.33'lük artışla 12 liradan 13 liraya çıktı.

YERLİ MUZ 10, NAR 14 LIRA

Meyve grubundaki bazı ürünlerde de artışlar görüldü. Yine mart başında kilosu en düşük 2 liradan 3 liraya çıkan armut, en yüksek 3 liradan 4 liraya yükseldi. Yerli muzun kilosu en yüksek 8 liradan 10 liraya, narın 8 liradan 14 liraya, İzmir mandalinanın 7 liradan 10 liraya çıktığı belirlendi. Kuru soğanın kilosu ise 30 kuruş düşüşle 1,50 liradan sebze ve meyve hallerinde yerini aldı. Kuru sarımsağın kilosu 40 lira, kırmızı soğanın 5 lira, rokanın 3 lira, patatesin 2 lira, pancarın 3 lira, nane demetinin 2 lira, maydanoz demetinin 1 lira, semizotunun 5 lira, mantarın 17 lira ve patlıcanın 5 lira ile fiyatları aynı kaldı.

SARIMSAKTA 5 LİRA ARTIŞ

Yaş sebze ve meyvede hem iç piyasa ihtiyacının karşılanması, hem de ihracatta öne çıkan Antalya'da gıda hallerinde de bazı ürünlerde artış görüldü. Domatesin en yüksek fiyatı 5 liradan 6,7 liraya, ceri domatesin 14 liradan 21 liraya, ahududunun 42 liradan 45 liraya, avokadonun 10 liradan 12 liraya, bkokolinin 6 liradan 10 liraya, kabağın (sakız) 3,4 liradan 4 liraya, yerli muzun 9 liradan 11 liraya, karnabaharın 3 liradan 4,5 liraya, kerevizin 3 liradan 4 liraya, ithal kivinin 11 liradan 12 liraya, marulun 2.5 liradan 3.3 liraya, sıkmalık portakalın 4 liradan 4,5 liraya, narın 8 liradan 10 liraya, sarımsağın 25 liradan 30 liraya yükseldiği belirlendi. Buna karşın sivri biberin kilosu en yüksek 11,5 liradan 10,5 liraya gerilerken, en düşükte 2.4 lirayla aynı kaldı. Ispanak 3,5 liradan 3 liraya, salatalık 4 liradan 3.3 liraya, fasülye 21 liradan 16 liraya gerilediği belirlendi.


TARLAYLA MARKET ARASI UÇURUM

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, üretici ile market arasındaki farkın 5 kat arttığına işaret ederek, Ramazan öncesi market fiyatlarına dikkat çekmişti. Bu kapsamda 30 Mart - 7 Nisan tarihleri arasında 3 üründe fiyat değişimi görülmezken, 12 üründe azalma, 25 üründe fiyat artışı olduğuna işaret eden Bayraktar, şunları kaydetti: "En fazla fiyat artışı yüzde 25,87 ile karnabaharda yaşandı. Bunu yüzde 13,17 ile Antep fıstığı, yüzde 12,52 ile kuru üzüm, yüzde 6,35 ile nohut, yüzde 6,09 ile sivri biber, yüzde 5,75 ile incir, yüzde 5,62 ile pırasa, yüzde 5,26 ile patates, yüzde 5,11 ile pirinç, yüzde 4,60 ile domates, yüzde 3,67 ile kuru soğan takip etti."

Hamide Hangül

Yeni Şafak
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