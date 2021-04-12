Rütbe sökmeye yeni formül
|12 Nisan 2021 07:05
|+Aa- Yazdır
104 emekli amiralin darbe imalı bildirisiyle ilgili soruşturma sürerken, iktidar da konuyla ilgili harekete geçti. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında geçtiğimiz çarşamba günü önemli bir toplantı yapıldı. Milli Savunma, Adalet ve İçişleri Bakanları ile bazı AK Parti yöneticilerinin katıldığı toplantıda, emekli amirallerin hazırladığı bildiriye karşı yaptırımların yanısıra, gündeme gelebilecek idari düzenlemeler de masaya yatırıldı.
EMEKLİYE DİSİPLİN YOLU
AK Parti'nin, yasa değişikliği gerektiren bazı düzenlemeler üzerinde çalışmaya
başladığı öğrenildi. Bu kapsamda; emekli askerlerin belli suçlar yönünden muvazzaf
askerler gibi disiplin soruşturmalarına tabi tutulabilmeleri için bazı düzenlemelerin
gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Yine üzerinde çalışılan konulardan biri
de emekli askerlerin rütbelerinin sökülmesi. Mevcut uygulamada emekli askerlerin
rütbeleri kesinleşmiş yargı kararı uyarınca sökülebiliyor. Bunun yerine emekli
askerlerin rütbelerinin idari kararla sökülüp sökülemeyeceğine ilişkin inceleme
devam ediyor.
İDARİ YAPTIRIM MASADA
Bildiride imzası bulunan emekli amirallerin faydalandığı haklar da masada. Daha önce lojman, makam arabası ve koruma gibi haklardan yararlananların bu haklarının iptal edildiği açıklanmıştı. Ancak söz konusu emekli amiraller rütbeleri sökülmediği için, orduevleri ve askeri tesislerde kendilerine sağlanan haklardan yararlanmaya, TSK'ya ait bazı kurum ve kuruluşlara giriş-çıkış sağlamaya devam ediyor. Tüm bu haklarla ilgili amirallere uygulanacak idari yaptırımların neler olabileceği konusunda da çalışmalar sürüyor.
Orduevinde darbe ofisi açamayacaklar
Emekli kuvvet komutanlarına çalışmaları için orduevlerinde bir oda tahsis edildiği öğrenildi. 104 amiralin arasında da eski Deniz Kuvvetleri Komutanları Eşref Uğur Yiğit, Murat Bilgel ve Bülent Bostanoğlu bulunuyordu. Emekli 3 Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın orduevlerinde çalışma ofisi açma haklarının iptal edilmesi de gündemde. Konunun önemine dikkat çeken Erdoğan'ın "Titiz bir çalışma yapın" talimatı verdiği öğrenilirken; idari yaptırımların çerçevesinin önümüzdeki günlerde yapılacak toplantıda çizilmesi bekleniyor.
Osman Özgan
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İçişleri: Kısıtlamada 24 bin 437 kişiye adli ya da idari işlem uygulandı
12 Nisan 2021 09:27
|Uçak kazasında sağ kurtulan albaylar 15 Temmuz sonrası göreve dönmüş
12 Nisan 2021 08:05
|İki ilde yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi
11 Nisan 2021 18:59
|TMO, Polatlı'da soğan alımına başladı
11 Nisan 2021 18:17
|Sağlık Bakanlığı, işyerlerinde alınacak önlemleri paylaştı
11 Nisan 2021 16:57
|Diyanet, müftülüklere yeni talimatname gönderdi
11 Nisan 2021 16:46
|Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
11 Nisan 2021 14:39
|Bakanlıktan 'patates ve soğan alımı' açıklaması: Miktar sınırı yok
11 Nisan 2021 14:27
|Son 10 yılda yurt dışındaki 2 bin 712 kültür varlığı yurda getirildi
11 Nisan 2021 13:05
|KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı yapıldı
11 Nisan 2021 12:03