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Kripto para aramalarına dikkat

Kripto para fırsatçıları, küçük yatırımcının cebine göz dikti. Sözde finans şirketleri, sabit numaralardan arayıp yüksek kazanç vaadiyle vatandaşı kripto para alması için ikna etmeye çalışıyor. Uzmanlar, dolandırıcılık kokan bu tarz aramalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgularken, "Kişisel bilgilerinizi paylaşmayın ve herhangi bir yere para göndermeyin" uyarısı yapıyor.
 12 Nisan 2021 07:20
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Kripto para aramalarına dikkat

İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR
Kripto yatırımcı sayısında dünyada 4'üncü sırada bulunan Türkiye'de artan bu ilgiyi fırsat bilenler, vatandaşları arayıp kripto para piyasasına yatırım yapmak için ikna ediyor. Çağrı merkezinden arama yapıldığı verilen konuşmalarda, "Paranızı şu piyasada değerlendirmek ister misiniz?", "Yatırımlarınız katlanarak artması için yardımcı oluyoruz" gibi söylemler kullanılıyor. Çoğunlukla İstanbul'un il koduyla yapılan aramaların kimlerden geldiği belli değil. Görüşmelerde danışmanlık hizmeti verildiği söylenip; bol kazanç vadediliyor. Kripto para piyasası gibi son dönemin tartışmalı bir alanına küçük yatırımcı sürüklenirken, aynı zamanda kişisel bilgilerin güvenliği de riske gidiyor.


DOLANDIRICILIK YÖNTEMİ OLABİLİR
Telefonla dolandırıcılık yöntemlerinden bir yenisi ile karşı karşıya olabileceğimizi belirten uzmanlar kişisel bilgiler dahil olmak üzere herhangi bir finansal işlem yapılmaması konusunda uyarıyor. Kara para aklama ve terörün finansmanı gibi faaliyetlerde de kullanıldığı bilinen kripto para piyasasında, denetimsizlik kol gezerken dikkatli olunması gerekiyor.

Hal böyle olunca fırsatçılara gün doğuyor. İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Naim Çetintürk "Yurt dışından arayıp, farklı ülkelerin yasal otoriteleri tarafından denetlendiğini, sertifikası veya lisansı olduğunu ifade eden kurumlara itibar edilmesi ciddi riskler barındırıyor" ifadesini kullandı.

Kripto para piyasasının ülkemizde herhangi bir regülasyona tabi olmadığını belirten Naim Çetintürk şunları söyledi:, "Bu alanda işlem yapmayı düşünen, bilhassa küçük yatırımcıların aldıkları riskin farkında olmaları ve yatırım yapacakları kurumu iyi seçmeleri gerekir. Piyasalarla ilgili olarak başta Youtube olmak üzere çeşitli yayın platformlarında "yatırım tavsiyesi değildir" şeklinde belirtilmesine karşın aktarılan görüş ve fikirler yatırımcıları mağdur edebilir. Burada vatandaşlarımıza tavsiyemiz; herkesçe bilinen muteber ekonomistler ve uzmanlar dışındaki kişilerin görüşleri ile mümkün olduğunca hareket etmemeleri, bunun yerine birçok aracı kurumun yayınladığı günlük bültenler ve piyasa analizlerinden yararlanmalarıdır."

Orhan Orhun Ünal

Yeni Şafak
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