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İslamofobiyi 43 sayfa ile yıktı

ABD'li halterci Kulsoom Abdullah, başörtüsü ve kapalı kıyafetleriyle turnuvalara katılmasına izin vermeyen Uluslararası Halter Federasyonuna yazdığı 43 sayfalık itiraz dilekçesiyle, başörtüsü yasağını kaldırttı.
 12 Nisan 2021 07:35
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İslamofobiyi 43 sayfa ile yıktı

Dünyada 56 İslam ülkesindeki 18-35 yaş arası 600 milyon genç için çalışmalar yürüten İslam İşbirliği Gençlik Forumu'nun (ICYF) "21'inci Yüzyılın Yükselen Gücü Olarak Kadınlar" temasıyla 'Genç Müslüman Kadınlar Zirvesi' düzenledi. Online olarak gerçekleştirilen zirvede, dünyanın dört bir yanında ilklere imza atan başarılı Müslüman kadınlar ağırlandı. Biz de o kadınlardan ABD'li halterci Kulsoom Abdullah ve basketbolcu Bilqis Abdul-Qaadir ile konuştuk.

İTİRAZDAN SONRA KABUL EDİLDİ

  • ABD'de başörtüsüyle yarışmalara katılan ilk halterci olan Kulsoom Abdullah, ulusal bir yarışmaya katılana kadar bir sorun yaşamadığını söyledi ve şunları anlattı:

    "Meslek hayatına ilk başladığımda, yolun başında sorun yaşamadım. Ta ki ulusal bir yarışmaya başvurana kadar. O zaman tartışma başladı. Başörtüsü, vücudumu el ve ayak bileklerime kadar kapatan özel kıyafetlerimin müsabakalara katılmak için uygun olmadığını söylediler. Uluslararası Halter Federasyonu'na 43 sayfalık itiraz dilekçesi yazdım. Federasyon, daha sonra halterde başörtüsünü serbest bırakma kararı aldı."

ELİNİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPIN

"Bence dünya Müslüman kadınların başarı hikayelerine hazır ve bu hikayeleri bilmesi gerekiyor" ifadelerini kullanan Abdullah, sözlerini şöyle bitirdi: "Çevreniz, yaşınız ve çabalarınız ne olursa olsun istediğiniz şeyi yapmanın bir yolunu bulun. Başkalarının sizin hakkınızda ne düşündüğüyle ilgili endişelenmemek için elinizden gelenin en iyisini yapın."

FIBA da başörtüsü yasağını kaldırdı

  • Uluslararası Basketbol Federasyonu'nun (FIBA) başörtüsüyle basketbol oynamayı yasaklayan kuralının kaldırılması için mücadele eden, bu uğurda kariyerini noktalayan Bilqis Abdul-Qaadir dört yıl süren savaşın sonunda 2017'de zafere ulaştı ve FIBA kadın basketbolcular için uygulanan başörtüsü yasağını kaldırdı. Basketbolun kendisi için bir tutku olduğunu söyleyen Bilqis Abdul-Qaadir, yaşadıklarını şöyle anlattı: "İnancım ve tutkum arasında bir seçimle karşı karşıya kalmıştım. Kısa bir süre basketbol oynamak için başörtümü çıkarmayı düşündüm. Ancak yapamadım. Kim olduğumu kabul etmek istemeyenler için kim olduğumdan vazgeçemedim, inancımı seçtim. Peşimden gelecek kızlar için dik durdum. Benden sonra gelecek genç sporcu kızlar için kariyerimi feda ettim. Bu fedakarlığımın meyvelerini şimdi görmek ise beni mutlu ediyor."

Kıymet Sezer
Yeni Şafak
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