Sinovac aşısı mutasyona karşı %74 etkili
|12 Nisan 2021 06:50
|+Aa- Yazdır
Brezilya'nın Sao Paulo kentinin en büyük hastanesinde Coronovac aşısının etkinliğine dair yeni bir çalışma yapıldı. 20 binden fazla sağlık çalışanını kapsayan çalışmada, ikinci dozdan 2 hafta sonra aşının virüse karşı etkinliğinin yüzde 50,7 ve 5 hafta sonra ise yüzde 73,8 olduğu tespit edildi. Brezilya varyantı bu bölgedeki koronavirüs vakalarının yüzde 80'ini oluşturuyor.
Çalışmada, belirti gösteren vakalar dikkate alındı. Sonuçlar, kentte aşılamayla aynı dönemde kaydedilen vaka sayıları ve hastaneye gelenlerin sayılarıyla karşılaştırıldı. Aşılamanın başladığı ayın 3'üncü haftasında şehirde 16 bin 200 vaka görülürken, hastanede Covid-19 tedavisi alan 51 kişi olduğu tespit edildi. Yaklaşık 1 ay sonra ise şehirde 23 bin 900 yeni vaka açıklanırken, hastaneye 46 kişi geldi. Bu sonuçlar, aşının Brezilya varyantının oluşturduğu enfeksiyona karşı etkili olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar tarafından varyant da göz önüne alındığında açıklanan oranın iyi olduğu ifade ediliyor.
NEŞRA DURMAZ
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı
12 Nisan 2021 09:31
|Vakalarda patlama olunca Bayram'da da kısıtlama bekleniyor
12 Nisan 2021 09:14
|Kovid hastalarına sıcak duş uyarısı!
12 Nisan 2021 08:29
|'Yoğun bakımlar pek çok ilde doldu'
12 Nisan 2021 08:14
|Bilim Kurulu bugün, Kabine yarın toplanıyor
12 Nisan 2021 08:11
|Sırası gelenlerin yüzde 25'i aşıdan kaçtı: Büyük bölümü ev kadınları
12 Nisan 2021 07:59
|'Tam kapanma' olmadan radikal yeni tedbirler tartışılıyor
12 Nisan 2021 07:25
|Milletin iradesi emir aldığınız odakları yenecek güçtedir
12 Nisan 2021 06:40
|Meteoroloji'den zirai don uyarısı - Haritalı
12 Nisan 2021 06:30
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
12 Nisan 2021 00:00