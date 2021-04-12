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Sinovac aşısı mutasyona karşı %74 etkili

Dünyada bir yandan yaygın aşılama sürerken, diğer yandan da mevcut aşıların ortaya çıkan farklı mutasyonlara karşı etkileri araştırılıyor. Bu kapsamda Türkiye'nin 14 Ocak'ta uygulamaya başladığı Sinovac'ın Coronovac aşısı bir sınavı daha başarıyla geçti.
 12 Nisan 2021 06:50
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Sinovac aşısı mutasyona karşı %74 etkili

Brezilya'nın Sao Paulo kentinin en büyük hastanesinde Coronovac aşısının etkinliğine dair yeni bir çalışma yapıldı. 20 binden fazla sağlık çalışanını kapsayan çalışmada, ikinci dozdan 2 hafta sonra aşının virüse karşı etkinliğinin yüzde 50,7 ve 5 hafta sonra ise yüzde 73,8 olduğu tespit edildi. Brezilya varyantı bu bölgedeki koronavirüs vakalarının yüzde 80'ini oluşturuyor.

Çalışmada, belirti gösteren vakalar dikkate alındı. Sonuçlar, kentte aşılamayla aynı dönemde kaydedilen vaka sayıları ve hastaneye gelenlerin sayılarıyla karşılaştırıldı. Aşılamanın başladığı ayın 3'üncü haftasında şehirde 16 bin 200 vaka görülürken, hastanede Covid-19 tedavisi alan 51 kişi olduğu tespit edildi. Yaklaşık 1 ay sonra ise şehirde 23 bin 900 yeni vaka açıklanırken, hastaneye 46 kişi geldi. Bu sonuçlar, aşının Brezilya varyantının oluşturduğu enfeksiyona karşı etkili olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar tarafından varyant da göz önüne alındığında açıklanan oranın iyi olduğu ifade ediliyor.

NEŞRA DURMAZ
Türkiye
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