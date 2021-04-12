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Antalya'da trafik kazası: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Antalya'da otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı
 12 Nisan 2021 07:10
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Kaza Antalya-Korkuteli karayolu Bayatbademleri mevkinde saat 22:45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antalya istikametine seyir halinde olan Y.D. yönetimindeki 07 GN 378 TOFAŞ Doğan Marka otomobil , aynı istikamette seyreden O.K . idaresindeki 33 VP 523 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Otomobilin hurdaya döndüğü kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Mustafa K . olay yerinde hayatını kaybederken sürücü Yahya D. ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılan A.Ç. ile yine otomobilde yolcu olarak bulunan H.I 'nin hastanede tedavisinin devam ettiği ve durumlarının ağır olduğu bildirildi.
İhlas Haber Ajansı
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