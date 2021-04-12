'Tam kapanma' olmadan radikal yeni tedbirler tartışılıyor

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyelerinin büyük bir bölümü ve bazı uzmanlar vaka sayılarının düşürülmesi için ramazan boyunca 'Tam kapanmayı' gündemde tutarken, hükümet bu öneriye soğuk bakıyor. Hükümette 'Tam kapanmanın' Türkiye'nin şartlarına uygun olmayacağı görüşü ön plana çıkarken, alınacak tedbirlerin toplumsal hareketliliği en aza indirmeye yönelik olacağı belirtiliyor. Ramazanda kafe ve lokantaların kapalı olmasının yanı sıra, hafta sonu yasaklarının devam etmesi, toplu iftarların yasaklanması ve teravih namazlarının camilerde kılınmasına izin verilmemesi toplumsal hareketliliği azaltmaya yönelik tedbirler olarak sıralanıyor. Ramazan boyunca, kamuda kademeli mesaiye geçilmesi, özel sektörün uzaktan çalışmaya teşvik edilmesi, şehirlerde kalabalık meydan ve caddelere girişlerin kontrollü yapılması, yoğunluğa neden olan park-bahçelere girişlerin sınırlandırılması gibi öneriler de tartışılıyor.

BAYRAMDA SEYAHAT YASAĞI

İller arası seyahatlere de kısıtlama uygulanabileceği belirtiliyor. Bayramda da yine sokağa çıkma yasağının uygulanması gündemde. Değerlendirmelerde, vakaların düşüş trendine girmesi için önümüzdeki iki haftanın çok önemli olduğuna dikkat çekilirken, aşılama ve kurallara uyum oranının artırılması ile mayıs başında Türkiye'nin 'vaka karnesinin' düzeleceği ifade ediliyor. Özellikle mayıs ayında başlayacak turizm sezonunda, Türkiye'nin 'Riskli ülkeler' kategorisine girmemesi için, salgın kurallarına uyum konusunda çok sıkı denetimler gündeme gelecek.

AŞI OLMAYANLAR İKNA EDİLECEK

Sırası gelen kişilerin aşı yaptırması için bilinçlendirme çalışmalarına da hız verilecek. 60 yaş üstü vatandaşlardan sırası gelenlerden, halen randevu talep etmeyenlere ulaşılarak, aşı için ikna edilecekler. Şu anda sırası gelmesine rağmen randevu almayanların oranının Türkiye genelinde yüzde 25 civarında olduğu belirtiliyor. Son günlerde aşı olduğu için korunma tedbirlerinden vazgeçenlerin sayısının da arttığına dikkat çeken uzmanlar, toplumun bilinçlendirmesinin gerekliliğine işaret ediyor.

YÜCEL KAYAOĞLU