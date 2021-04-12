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Bodrum Rallisi'ndeki kavgada kan aktı: Ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ gözaltında

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, TOSFED Rallisi Kupa töreninde kavga çıktı. Oyuncu Mustafa Üstündağ ve beraberindeki 5 kişi ile federasyon yetkilileri arasında çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı. Olayın ardından çevrede inceleme yapan polis ekipleri aralarında Üstündağ'ın da olduğu 6 kişiyi gözaltına aldı.
 12 Nisan 2021 07:53
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Olay, akşam saat 19.30 sıralarında Yakaköy Mahallesinde bulunan özel bir kolejin bahçesinde meydana geldi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Ralli Kupasının 1'inci Ayak Bodrum Rallisinin kupa töreninin ardından oyuncu Mustafa Üstündağ (44) ve beraberindeki 5 kişi, ralli sırasında yaşanan kazayla ilgili komite üyelerini ihmalkarlıkla eleştirdi.

KAVGA SONRASI SİLAHLAR ÇEKİLDİ
Kupa töreninin yapıldığı alanda Üstündağ ve beraberindeki 5 kişi ile komite üyeleri ve federasyon yetkilileri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine federasyon yetkililerinden 3 kişi darbedilirken, Üstündağ'ın yanındaki H.K. iddiaya göre arbede sırasında tabancayla H.G.'yi sağ dizinden yaraladı.

Kavga ihbarı üzerine törenin yapıldığı alana çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ARALARINDA ÜSTÜNDAĞ'INDA BULUNDUĞU 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından çevrede inceleme yapan polis ekipleri aralarında Mustafa Üstündağ'ın da olduğu 6 kişiyi gözaltına alırken, olayda kullanılan tabancayı ele geçirdi. Soruşturma sürdürülüyor.
DHA
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