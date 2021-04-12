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Vakalarda patlama olunca Bayram'da da kısıtlama bekleniyor

Kademeli normalleşme uygulaması sonrasında vaka sayılarında yaşanan patlama, hükümeti yeni kararlar almaya zorladı. Yarın yapılacak kabine toplantısı sonrası açıklanacak yeni kararlarla sadece ramazan değil, bayramda da kısıtlamaların sürdürülmesi bekleniyor.
 12 Nisan 2021 09:14
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Hedef vaka sayılarını 10 bin bandına indirmek. Öte yandan, toplantıda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın konuşmasında dikkat çektiği şekilde tüm Türkiye'nin "dinlendirilmesi" formülü ele alınacak.

Bilim Kurulu'nun bugünkü, Bakanlar Kurulu'nun da yarınki toplantısı, ramazan boyunca uygulanacak yeni kararları şekillendirecek. Uygulamanın 6 ay önceki gibi sıkı kurallar ve sıkı denetim üzerine kurulması bekleniyor. Uzmanlar, ramazan nedeniyle zaten toplumsal hareketliliğin azalacağını, bu fırsatı kullanarak, vakaları baskılamanın doğru olacağını belirtiyorlar. Ramazanın ardından, bayramda da yasakların devam etmesi bekleniyor.

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan ve Nuray Babacan'ın haberine göre;

KIRMIZI KOD ALARMI

Hazırlıkların turizm sezonuna yönelik olduğu, sezona vaka sayısını kontrol altına alınmış bir ülke olarak girmenin planlandığı öğrenildi. Verilen bilgiye göre, İngiltere, Almanya ve Rusya gibi Türkiye'ye daha fazla turist gönderen ülkeler "kırmızı kodlu" ülkeleri belirleyecek. Bu konuda hazırlıkların başladığı belirtildi. Türkiye'nin bugünkü rakamlarla riskli ülkeler arasında bulunmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

TURİZM KARNESİ

Türkiye'nin karnesini düzeltmek için 1-2 aylık sıkı bir kontrol politikası uygulanacak. Bu ülkelerin direkt yasak koymasa bile riskli ilan ettikleri ülkelere giden vatandaşlarına dönüşte 14 gün karantina zorunluluğu koyduğu, bunun da turistler için caydırıcı olduğu belirtiliyor. Türkiye'nin vaka sayısının azaltılmaması durumunda, turist sayısında ciddi sıkıntı olacağı endişesinin daha sıkı kararlar alınmasını sağlayacağı ifade ediliyor.

10 BİNE İNDİRİLMELİ

Yapılan toplantılarda, uzmanlar, alınacak yeni kararların etkisiyle nisan sonunda vakaların gerileceğini, mayıs ayının ikinci yarısından sonra rahatlanacağını, vakaların 20 binlere ineceğini belirtiyorlar. Hedefin yaz aylarında en fazla 10 binli vaka seviyesinde kalmak olduğu ifade ediliyor

İŞTE KAPANMA SEÇENEKLERİ

Vaka ve ölüm sayılarının azaltılması amacıyla ramazan ayı tedbirlerini görüşecek olan Bilim Kurulu'nun bugünkü tavsiyeleri doğrultusunda yarın toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınabilecek yeni önlemler değerlendirilecek.

Kabinede vaka sayılarındaki artışın nedenleri, atılması gereken yeni adımlar, aşı tedarikinde gelinen nokta, yerli aşı çalışmaları tüm yönleriyle ele alınacak. Türkiye genelindeki koronavirüs tablosuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, brifing verecek. Uzun süreden beri ilk kez pazartesi yerine salı günü toplanacak olan kabinenin en önemli gündem maddesi yine koronavirüsle mücadele ve alınabilecek yeni tedbirler olacak.

'DİNLENDİRME' FORMÜLÜ

Toplantıda Ramazan Bayramı sonuna kadar tedbirlerin sıkılaştırılması, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın konuşmasında dikkat çektiği şekilde tüm Türkiye'nin "dinlendirilmesi" formülü ele alınacak.

Kısıtlama seçenekleri şöyle:

Hastanelerdeki doluluk oranlarının artmasına paralel olarak iftar ve sahur vakitleri başta olmak üzere hareketliliğin azaltılması, vaka sayısının düşürülmesi amacıyla önümüzdeki bir aylık dönemde "toplu ziyaretler" yasaklanacak.

SEYAHAT KISITLAMALARI

Özellikle Ramazan Bayramı'nda ilden ile geçişin önlenmesi amacıyla şehirlerarası seyahatlere kısıtlamaların getirilmesi, hafta sonu ve hafta içi belli saatlerde uygulanan sokağa çıkma yasaklarının iftar ve sahur saatleri dikkate alınarak sürelerinin değiştirilmesi gündemde olacak

- Bununla birlikte kafe, restoran, lokanta ve AVM'lerin yemek bölümlerinin ramazan boyunca sadece paket servis şeklinde hizmet vermesi de konuşulan seçenekler arasında olacak.

KAMUDA KADEMELİ MESAİ

- Kamuda kademeli mesaiye geçişten toplu iftarların ve sahurların yasaklanması, aile ve akraba ziyaretlerinin kısıtlanması da düşünülen formüller arasında.

- Çok yüksek riskli illerde yüz yüze eğitime 8'inci ve 12'nci sınıflar haricinde ara verilmesi de düşünülüyor. Ramazanda yüz yüze eğitime ara verilmesiyle öğretmenlerin aşılama oranının arttırılması da amaçlanıyor.
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