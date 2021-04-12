Sırası gelenlerin yüzde 25'i aşıdan kaçtı: Büyük bölümü ev kadınları
|12 Nisan 2021 07:59
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Uzmanlar aşı sırası geldiği halde yaptıranların oranının yüzde 75 olduğunu söylüyor. Aşı yaptırmayan yüzde 25 oranının yüksek olduğu, aşı yaptırmanın önemini anlatmak için çalışma yapılması gerektiği vurgulanıyor. Uzmanlar, "Zaten yapılan aşının yüzde 80'inde koruyuculuk oluştuğunu düşünün. Hem yaptırmayanlar, hem de aşı olduğu halde sonuç alınamayanlar hesaba katıldığında yüksek bir riskli grup oluşacak" diyor. Bu arada "Aşı olduktan sonra hastalandı" diye duyulan olayların yanlış bilgiden kaynaklandığı da belirtiliyor. Bazı vatandaşların aşı olduktan sonra tedbirleri bıraktığı ve hastalananların daha çok bu gruptan olduğu iddia ediliyor. Aşının birinci ve ikinci dozun yapılmasıyla ancak toplam 40 gün sonra koruyuculuğunun başladığı kaydediliyor.
DAHA ÇOK KADINLAR
Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre, sırası geldiği halde aşı olmayanların büyük bölümünü ev kadınları oluşturuyor. Aşıdan kaçmalarının ilk nedeni korku. Kulaktan dolma bilgilerle aşının yan etkisinin olabileceğine inanıyorlar. İkinci neden de aşı karşıtlığı. Sağlık Bakanlığı, hastalığa maruz kalma, ağır geçirme ve bulaştırma riskleri gibi kriterlere göre Covid-19 aşısı uygulanacak grup sıralarını belirlemişti. Buna göre 1. aşama sağlık personeli, 65 yaş üstü bireyler, 2. aşama hizmet öncelikli sektörler, 50-54 yaş arası bireyler, 3. aşama kronik hastalığı olanlar ve diğer gruplar olarak sıralanıyor. 4. aşama ise sırası geldiği halde zamanında aşı olmayanlar. Yani sıranız geldi aşı olmak için randevu alıyorsunuz ancak bu randevuya gitmiyorsunuz. Bir sonraki aşı ancak diğer 3 grubun aşılanması bittikten sonra yapılabilecek.
MAZERETİNİZ VARSA
Randevuya gitmemek için ateşli hastalık gibi bir mazeretiniz varsa, aşı olacağınız kuruma bu mazeretinizi bildirdiğinizde aşı randevu sisteminiz kapanmıyor, iyileştikten sonra aşınızı olabiliyorsunuz. Örneğin 65 yaş grubusunuz ve aşı sırasınız geldi ancak hiç randevu almadıysanız, 1. aşama aşılanma bittiği için randevu sistemi size kapanmış oluyor. Bu durumda 4. aşamada aşılanıyorsunuz.
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