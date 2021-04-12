1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sırası gelenlerin yüzde 25'i aşıdan kaçtı: Büyük bölümü ev kadınları

Bilim insanları, "Adı ne olursa olsun aşı olun" çağrısı yapıyor ama aşı sırası gelmesine rağmen yaptırmayanların oranı yüzde 25'i buldu. Bu inat büyük risk yaratıyor.
 12 Nisan 2021 07:59
+Aa- Yazdır
Sırası gelenlerin yüzde 25'i aşıdan kaçtı: Büyük bölümü ev kadınları

Uzmanlar aşı sırası geldiği halde yaptıranların oranının yüzde 75 olduğunu söylüyor. Aşı yaptırmayan yüzde 25 oranının yüksek olduğu, aşı yaptırmanın önemini anlatmak için çalışma yapılması gerektiği vurgulanıyor. Uzmanlar, "Zaten yapılan aşının yüzde 80'inde koruyuculuk oluştuğunu düşünün. Hem yaptırmayanlar, hem de aşı olduğu halde sonuç alınamayanlar hesaba katıldığında yüksek bir riskli grup oluşacak" diyor. Bu arada "Aşı olduktan sonra hastalandı" diye duyulan olayların yanlış bilgiden kaynaklandığı da belirtiliyor. Bazı vatandaşların aşı olduktan sonra tedbirleri bıraktığı ve hastalananların daha çok bu gruptan olduğu iddia ediliyor. Aşının birinci ve ikinci dozun yapılmasıyla ancak toplam 40 gün sonra koruyuculuğunun başladığı kaydediliyor.

DAHA ÇOK KADINLAR

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre, sırası geldiği halde aşı olmayanların büyük bölümünü ev kadınları oluşturuyor. Aşıdan kaçmalarının ilk nedeni korku. Kulaktan dolma bilgilerle aşının yan etkisinin olabileceğine inanıyorlar. İkinci neden de aşı karşıtlığı. Sağlık Bakanlığı, hastalığa maruz kalma, ağır geçirme ve bulaştırma riskleri gibi kriterlere göre Covid-19 aşısı uygulanacak grup sıralarını belirlemişti. Buna göre 1. aşama sağlık personeli, 65 yaş üstü bireyler, 2. aşama hizmet öncelikli sektörler, 50-54 yaş arası bireyler, 3. aşama kronik hastalığı olanlar ve diğer gruplar olarak sıralanıyor. 4. aşama ise sırası geldiği halde zamanında aşı olmayanlar. Yani sıranız geldi aşı olmak için randevu alıyorsunuz ancak bu randevuya gitmiyorsunuz. Bir sonraki aşı ancak diğer 3 grubun aşılanması bittikten sonra yapılabilecek.

MAZERETİNİZ VARSA

Randevuya gitmemek için ateşli hastalık gibi bir mazeretiniz varsa, aşı olacağınız kuruma bu mazeretinizi bildirdiğinizde aşı randevu sisteminiz kapanmıyor, iyileştikten sonra aşınızı olabiliyorsunuz. Örneğin 65 yaş grubusunuz ve aşı sırasınız geldi ancak hiç randevu almadıysanız, 1. aşama aşılanma bittiği için randevu sistemi size kapanmış oluyor. Bu durumda 4. aşamada aşılanıyorsunuz.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı
12 Nisan 2021 09:31		 Vakalarda patlama olunca Bayram'da da kısıtlama bekleniyor
12 Nisan 2021 09:14
Kovid hastalarına sıcak duş uyarısı!
12 Nisan 2021 08:29		 'Yoğun bakımlar pek çok ilde doldu'
12 Nisan 2021 08:14
Bilim Kurulu bugün, Kabine yarın toplanıyor
12 Nisan 2021 08:11		 'Tam kapanma' olmadan radikal yeni tedbirler tartışılıyor
12 Nisan 2021 07:25
Sinovac aşısı mutasyona karşı %74 etkili
12 Nisan 2021 06:50		 Milletin iradesi emir aldığınız odakları yenecek güçtedir
12 Nisan 2021 06:40
Meteoroloji'den zirai don uyarısı - Haritalı
12 Nisan 2021 06:30		 Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
12 Nisan 2021 00:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:31 - Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı09:27 - İçişleri: Kısıtlamada 24 bin 437 kişiye adli ya da idari işlem uygulandı09:21 - Yurt içi piyasalar, ödemeler dengesi ve işsizlik verilerine odaklandı09:19 - Kripto hainler deşifre oldu09:15 - Sabah Gazetesi: Türkiye'nin kaybolan rezervi yok09:14 - Vakalarda patlama olunca Bayram'da da kısıtlama bekleniyor
09:08 - AK Parti'de tam demokrasi hareketi09:01 - Yüz yüze eğitim, tercihler ve kritik sınıflar için kritik uyarılar08:58 - İkinci el otomobilde hile: Kes-yapıştır otomobil!08:54 - Arkadaşının şakasından polis kurtardı08:51 - Emekliler 1.545 TL ikramiye istiyor08:49 - CHP'li Belediyelere 'Ramazan' talimatı
08:44 - Cihangir sapığı yakalandı08:42 - Emekli amirallere 'aksi halde' sorusu08:31 - 'A'dan Z'ye nükleer santral yapacağız'08:29 - Kovid hastalarına sıcak duş uyarısı!08:23 - Kadın teknisyenler iş başında
08:20 - Adana'da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Vakalarda patlama olunca Bayram'da da kısıtlama bekleniyor
Rütbe sökmeye yeni formül
Kovid hastalarına sıcak duş uyarısı!
'Tam kapanma' olmadan radikal yeni tedbirler tartışılıyor
Ramazan gelirken bazı gıdalar yüzde 50'ye varan oranlarda zamlandı
Sözleşmeli personel siyasi partiye üye olabilir mi?
Bilim Kurulu bugün, Kabine yarın toplanıyor
Sinovac aşısı mutasyona karşı %74 etkili
Bodrum Rallisi'ndeki kavgada kan aktı: Ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ gözaltında
Uçak kazasında sağ kurtulan albaylar 15 Temmuz sonrası göreve dönmüş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dakikada yüz kelime konuşmak 3
bir of çeksem karşı ki dağlar yıkılır 1
tarazlanmak 1
once said 1
dem 1
Hungarian rhapsody 1
Özek 1
sözlükçülerden özlü sözler 5
halas olmak 1
bamya 2
SON İLANLAR
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mersin Üniversitesi sözleşmeli 21 sağlık personeli alacak
Yaşar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 1 personel alacak
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TAGEM sözleşmeli endüstri mühendisi alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam