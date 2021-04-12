Bilim Kurulu bugün, Kabine yarın toplanıyor

Genel olarak iki haftada bir düzenlenen Bilim Kurulu toplantısında özellikle bu hafta Ramazan ayında uygulanması beklenen daha geniş kapsamlı kısıtlamalar değerlendirilecek. Koronavirüs vakalarındaki hızlı yükselişle beraber yeni tedbirlerin uygulamaya konması öngörülüyor.

Edinilen bilgiye göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabineye vaka sayılarındaki artış, mutant virüsün yayılışı, aşılama çalışmalarında gelinen aşama ve yerli aşı çalışmaları hakkında detaylı sunum yapacak. Kabinede, Bilim Kurulu'nun hastanelerin yoğun bakım servislerinde yığılmayı önlemek için gündeme getirdiği öneriler tartışılacak. Kabinenin yarın yapılacak toplantısında, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı gruplar başta olmak üzere sokağa çıkma sınırlamalarının artırılması, taziye, düğün, asker uğurlama gibi toplu etkinliklerin sınırlanması gibi ek tedbirler tartışılacak.