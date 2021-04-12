Muharrem İnce koronavirüse yakalandı
CHP'yle yollarını ayırıp yeni parti kurma hazırlıklarını sürdüren Muharrem İnce, corona virüsüne yakalandı.
|12 Nisan 2021 08:20
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Muharrem İnce'nin coronaya yakalandığı haberini İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi CHP'li Nadir Ataman sosyal medya hesabından duyurdu.
İnce'nin bir fotoğrafını da mesajına ekleyen Ataman, "Sayın Muharrem İnce'nin corona testi pozitif çıkmıştır. Geçmiş olsun. Acil şifalar diliyorum" dedi.
Sayin MUHARREM İNCE' nin Corona testi pozitif çıkmıştır Geçmiş olsun . Acil şifalar diliyorum" pic.twitter.com/2DWBsCHQ9ENADİR ATAMAN (@NADiRATAMAN) April 11, 2021
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