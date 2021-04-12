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Muharrem İnce koronavirüse yakalandı

CHP'yle yollarını ayırıp yeni parti kurma hazırlıklarını sürdüren Muharrem İnce, corona virüsüne yakalandı.
 12 Nisan 2021 08:20
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Muharrem İnce koronavirüse yakalandı

Muharrem İnce'nin coronaya yakalandığı haberini İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi CHP'li Nadir Ataman sosyal medya hesabından duyurdu.

İnce'nin bir fotoğrafını da mesajına ekleyen Ataman, "Sayın Muharrem İnce'nin corona testi pozitif çıkmıştır. Geçmiş olsun. Acil şifalar diliyorum" dedi.
Memurlar.Net
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