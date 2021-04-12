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Emekli amirallere 'aksi halde' sorusu

Ek gözaltı süreleri bugün dolacak olan emekli amiraller Emniyet'te 'Montrö Bildirisi'nin 6 Nisan'da yayınlanacağını bildiklerini, ancak saat ve zaman değişikliğinden haberlerinin olmadığını söyledi. Emekli amirallere bildirideki 'aksi halde' ifadesinin anlamı soruldu.
 12 Nisan 2021 08:42
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Emekli amirallere 'aksi halde' sorusu


Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre: 'MONTRÖ Bildirisi' nedeniyle gözaltına alınan 10 emekli amiralin ikinci 4 günlük gözaltı süresi bugün doluyor. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan emekli amirallerin savcılık sorgusu için bugün adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. Alınan bilgiye göre emekli amirallere Emniyet sorgularında, "Hiç yurtdışına çıktınız mı?", "Hangi derneğe üyesiniz?", "Bildiriye ilişkin olarak daha önce bir toplantı yaptınız mı", "Hangi tarihte ve nerede yayınlanacağı konusunda bilginiz var mıydı", "Bildirinin hazırlanmasının görüş ayrılığı yaşandı mı size bir baskı yapıldı mı", "Bu metni kim hazırladı?", "Metnin hazırlanmasında bir katkınız var mı?", "Metnin içinde yer alan 'aksi halde' ifadesiyle ne kast edildi?", "Yayın tarihi ve saatine siz mi karar verdiniz", "Yayınlanma tarihi ve saati değiştirildi mi?" gibi sorular yöneltildi.

'MONTRÖ OLMAZSA OLMAZ' DEDİLER

Emekli amiraller de ifadelerinde, metnin bir darbe bildirisi olmadığını, hassas bir konu olan Montrö Sözleşmesi'nin tartışmalarına ilişkin bir duyuru olduğunu söyledi. Sözleşmenin Türkiye'nin "olmazsa olmazı" nedeniyle duyuruya imza koyduklarını anlatan emekli amiraller, metnin başına eklenen "Yüce Türk Milleti" ifadesinden haberlerinin olmadığını, taslak metinde "duyuru" başlığı taşıdığını bildiklerini iddia ettiler. Emekli amiraller duyurunun 6 Nisan'da yayınlanacağını bildiklerini, ancak saat ve zaman değişikliğinden haberlerinin bulunmadığını ileri sürdüler. Emekli amirallerin, aynı metinde yer alan "sarıklı amiral" konusundaki ifadeleriyle ilgili olarak da "15 Temmuz'da yaşadıklarımız ortadayken böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil. Hassasiyet göstermek gerekiyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde irticai, sarıklı amirallerin olması kabul edilemez. Vatandaş olarak bu konudaki görüşlerimizi aktardık" dedikleri öğrenildi. Bir emekli amiralin de sarıklı amiralle ilgili olarak "15 Temmuz'da sarıklı askerler, sarıklı polislerin yaptığı bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. 15 Temmuz gibi bir darbe girişimi yaşanmasın diye anladım" savunması yaptığı bildirildi.

Bildiriyle ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan soruşturma başlatmıştı. 10 emekli amiral gözaltına alınırken, 4 emekli amiral ifadeye çağrılmıştı.
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