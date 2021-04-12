Cihangir sapığı yakalandı
|12 Nisan 2021 08:44
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İstanbul'da geçen cuma günü Cihangir Sanatkarlar Parkı'nda yürüyen genç kadın, arkasından gelen bir kişi tarafından önce elle taciz edildi. Daha sonra bıçağını çeken saldırgan, genç kadını zorla öpmeye çalıştı. Genç kadın direnince de boğazına bıçak dayayıp tehdit etti. Kameraya yansıyan korkunç görüntüler, sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Şüphelinin kimlik tespiti ve yakalanması için kamera görüntülerini incelemeye alan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırganın B.E.Ç. olduğunu tespit etti.
Sancaktepe'de düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelinin üzerinde olayda kullandığı bıçak ve olay sırasında giydiği kıyafetler olduğu belirtildi. Polis, B.E.Ç'nin yüzde 50 zihinsel engelli olduğunu, psikolojik sorunları olduğu bilgisini verdi.
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