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CHP'li Belediyelere 'Ramazan' talimatı

CHP'li belediyeler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı üzerine pandemi şartlarında girilen ramazan ayında yardım seferberliği başlattı. Belirlenecek ihtiyaç sahiplerine ramazan ayı boyunca iftar ve sahur paketlerinden, ayni ve nakdi desteklere kadar çeşitli yardımlar götürülecek.
 12 Nisan 2021 08:49
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CHP'li Belediyelere 'Ramazan' talimatı


Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre: CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, tüm partili belediye başkanlıklarına yardım seferberliği için yazı gönderildiğini söyledi. Yazıda, belediyelerin yardım faaliyetlerini ramazan ayında da imkanlar ölçüsünde artırarak sürdürmesinin önemine dikkat çekildi. Belediyelerin mevcut yardımlarına iftar/sahur desteklerini de ilave etmesinin, ayrıca toplumsal dayanışmanın örgütlenmesi amacıyla bağış kampanyaları başlatılmasının faydalı olacağı belirtildi. CHP'li Torun yapılacak çalışmalarla ilgili olarak, şu bilgileri verdi:

11.7 MİLYON VATANDAŞA YARDIM

"Koronavirüs salgını özellikle son dönemde endişe verici boyutlara ulaştı. Vatandaşlarımız, hem sağlık hem de ekonomik açıdan içinden çıkılması zor bir duruma sürüklendi. CHP'li belediyeler ise tüm imkansızlıklara ve engelleme girişimlerine rağmen bu sıkıntılı süreçte verdiği hizmetlerle, halkımıza adeta nefes oldu. Bu süreçte belediyelerimiz yaklaşık 11.7 milyon vatandaşımıza ayni ve nakdi yardımda bulundu.

DESTEK ARTACAK

Belediyelerimiz ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olacak. Lokanta ve kafelerin kapalı olacağı, toplu iftar ve sahur etkinliklerinin yasak olacağı ramazan ayında, özellikle iftar/sahur desteklerine öncelik verilecek. Destekler vatandaşların evlerine ulaştırılacak. İhtiyaç sahibi olduğu tespit edilen vatandaşlarımıza, iftar ve sahur paketlerinden, ayni ve nakdi desteklere kadar pek çok kalemde yardım götürülecek. İhtiyaçlara göre her bölgeye özel politikalar geliştirilecek. Bunun yanında belediyelerimiz toplumsal dayanışmayı örgütlemek, imkanı olanların ihtiyacı olanlara ulaşmasını sağlamak için de bağış kampanyaları başlatacak.

VATANDAŞIN YANINDA OLUN

Yani bizim belediyelerimiz ramazan ayında yeni bir seferberlik anlayışıyla, vatandaşlarımızın yanında olacak. Belediyelerimizin imkanları ve hayırsever vatandaşlarımızın desteği ile ramazan ayı boyunca ulaşabildiğimiz kadar ihtiyaç sahibine ulaşmayı ve yoksulluğa mahküm edilen milletimize bir nebze nefes olmayı hedefliyoruz."

KILIÇDAROĞLU'NDAN BİLİM KURULU'NA: KONUŞUN YANINIZDAYIZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, COVID-19 salgını ve görüştüğü ancak ismini açıklamayacağını söylediği yoğun bakım doktorlarının sorunlarına değinerek, "Yoğun bakım doktorları ile buluştum, baskı görmesinler diye paylaşmıyorum kimliklerini. Özetle Bilim Kurulumuz rehindir. Bir şahsın rehinidir hepsi. İşlerini yapamaz durumdalar. Çağrım onlara; korkmayın, konuşun, yanınızdayız" dedi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı video mesajda özetle şunları söyledi:

SÖZCÜ SEÇİLMELİ

"Durumun ne kadar vahim olduğunu, bu bağlamda görevin yeteri kadar yerine getirilmediğini de biliyoruz. Bizim biraz sitemimiz Bilim Kurulu'ndan yana. Oradaki arkadaşların biraz cesur olmaları, biraz daha kamuoyunu bilgilendirmeleri lazım. Gerekirse kendi aralarından biz sözcü seçmeleri gerekiyor. Sözcünün kamuoyuna sağlıklı bilgi aktarması gerekiyor. Sağlık çalışanlarının gerçekten olağanüstü çaba harcadıklarını da çok iyi biliyorum. Sağlık çalışanlarının en azından bazı taleplerinin karşılanması gerekiyordu bu süreçte. O talepler de karşılanmadı bu süreçte. Örneğin meslek hastalığı sayılması gibi. Allah kolaylık versin size, önce onu ifade edeyim. Olağanüstü zor bir süreçten geçiyorsunuz."
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