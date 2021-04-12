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Gün ortasında dolar yatay seyrediyor

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 12 Nisan 2021 12:17
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Gün ortasında dolar yatay seyrediyor

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları8,18608,1870
Avro9,72509,7260
Sterlin11,194011,2510
ANKARA
ABD Doları8,15608,2360
Avro9,68509,7650
Sterlin11,134011,3440
Anadolu Ajansı
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