İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 80'i aştı

657 SAYILI KANUNUN 36/C-6 BENDİNDEKİ HÜKÜM NASIL YORUMLANMALI? Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 657 sayılı Kanunun 36. maddesinde yer alan "Bu kanunun 4 üncü ve 237 nci maddesinin (e) fıkrasına göre sözleşme ile istihdam edilenlerin, memuriyete geçirilmeleri halinde, sözleşmeli olarak geçirdikleri hizmet süreleri, her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir." hükmüyle ilgili önemli bir karar verdi.