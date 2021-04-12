Milliyet'ten Gökhan Karakaş'ın haberine göre: Tavşan Adası olarak bilinen Neoandros Adası ve çevresini kapsayan alan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kesin koruma alanı ilan edildi. Resmi Gazete yayınlanan kararla Neandros'un statüsünün tekrar değerlendirildiği ve kesin korunacak hassas alan tescil edildiği belirtildi. Deniz Yaşamını Koruma Derneği Başkanı Volkan Narcı, Neandros'un derinlerindeki mercan kayalarının denizin akciğeri olduğunu belirterek, koruma kararı ve mercanların durumuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Denizde bir yaşam oluşması için yapı taşı görevini üstlenen nadir türler arasında Akdeniz'in nadir siyah mercanı, kırmızı gorgon, beyaz çalı ve küçük gorgon türleri var. Bu türler balıkların yuvalanma, üreme ve beslenme alanı. Ama bu mercanların üzerinde yoğun balıkçılık baskısı ve tehdidi altındaydı. Hayalet ağlar mercanları öldürüyor, balıkların geçiş güzergahındaki alan av baskısıyla zarar görüyordu. Bunun için Neandros (Tavşan) Adası çevresinde koruma alanı oluşturulmasını amaçladık. Çabalarımızla Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayı Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla Neandros koruma altına alındı.

Yok oluyorlar

Son yıllarda Marmara Denizi'nde kirlilik yükünün artması, aşırı avcılık ve bölgede dibe atılan ağ, çapa, kurşunlar nedeniyle siyah mercanların yok olduğunu gözlemliyoruz. Prens Adaları; Akdeniz, Ege ve Karadeniz arasındaki biyolojik koridorun atlama taşları. Göçmen balıkların avlanmamasıyla doğal deniz koruma alanı oluşacak, bölgedeki denizel biyolojik çeşitlilik artacak."