Borsa günün ilk yarısında geriledi
|12 Nisan 2021 13:09
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Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,14 puan azalışla 1.388,11 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 7,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,29 ve holding endeksi yüzde 0,82 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,39 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 1,67 ile metal eşya, makina oldu.
Analistler, artan yeni tip koronavirüs vaka sayıları nedeniyle pay piyasalarındaki baskının devam ettiğini, perakende ticaret şirketlerinin paylarının ise pozitif ayrıştığını bildirdi.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin altında kalıcılık sağlanması durumunda 1.340 desteğinin gündeme gelebileceğini aktaran analistler, 1.400 ve 1.440 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.
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