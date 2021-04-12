FETÖ'nun adliye sorumlusuna verilen cezanın gerekçesi açıklandı
|12 Nisan 2021 10:06
|+Aa- Yazdır
Antalya 9. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan gerekçeli kararda, tutuklu sanık Ahmet Ş'nin GSM hattı üzerinden örgütün şifreli haberleşme programı ByLock ve gmail logosu altına gizlenmiş Kakao programına rastlandığı belirtildi.
Kararda, gizli tanık Tuna'nın beyanlarına göre Ahmet Ş'nin 1990'lı yıllarda örgütün elebaşı Gülen ile Tataristan'a giden ilk kişi olduğu, örgütün sözde "Tataristan sorumlusu" olarak atandığı ve yıllarca yurt dışında görev yaptıktan sonra Türkiye'ye döndüğü kaydedildi.
Örgütün derneklerine üye olan, başkanlık yapan Ahmet Ş'nin örgütün değişik programlara katılarak sohbet verdiği, yapının dini anlayışını örgüt üyelerine aktardığına işaret edildi.
Ahmet Ş'nin aynı zamanda örgütün sözde "adliye sorumlusu" olduğunu belirten gizli tanık Tuna'nın gerekçeli kararda şu ifadelerine yer verildi:
"Ben kayıt işlerine bakarken avukatlar, hakim ve savcılar gelirlerdi. Ahmet Ş. beni arayarak özel bir indirim yapılmasını isterdi. Ayrıca bu kişilerin çocukları hakkında bilgi alırdı. Hatta adliyeye gelen birine 'Ahmet Beyi nereden tanıyorsunuz, o bizlerle muhatap olmaz, üst konumdadır' dediğimde, 'Ahmet Ş. bizim imamımızdır, haftada bir kez toplanıyoruz' demişti."
Sanık ile örgüt arasında hiyerarşik ilişki nedeniyle suç unsurlarının oluştuğu belirtilen kararda, Ahmet Ş'nin üst sınırdan 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı, tutukluluk halinin devamının kararlaştırıldığı aktarıldı.
Kararda, sanığın örgütsel görevleri sorgulamaksızın kabul ederek organik bağını ortaya koyduğu, suçunu teyit eden birçok delil bulunmasına karşın sadece inkar odaklı savunma yaptığı bildirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Şırnak'ta PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı
12 Nisan 2021 11:55
|Yeniden yapılanan 7 FETÖ şüphelisi yakalandı
12 Nisan 2021 11:32
|PKK'nın kadın yapılanması operasyonunda 25 şüpheliden 11'i tutuklandı
12 Nisan 2021 11:15
|İfadeye çağrılan 4 emekli amiral Ankara Emniyet Müdürlüğüne geldi
12 Nisan 2021 10:46
|Kripto hainler deşifre oldu
12 Nisan 2021 09:19
|Emekli amirallere 'aksi halde' sorusu
12 Nisan 2021 08:42
|Adana'da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı
12 Nisan 2021 08:20
|Ankara Doğu o FETÖ İmamı'na bağlıymış
12 Nisan 2021 07:50
|Avukatlar itirafçı oldu: FETÖ yargıya 30 evden sızdı
11 Nisan 2021 07:24
|Dağdaki teröriste 5 dakikada müdahale
11 Nisan 2021 06:58