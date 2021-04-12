Nakdi ücret desteğinin kapsamı genişliyor

Hükümet milyonlarca kişinin istihdam edildiği yiyecek, içecek sektöründe faaliyet gösteren işyerlerine nefes aldıracak bir uygulamayı daha devreye alıyor.

Bu sektörde faaliyet gösteren işyerlerinde martta sigortalı çalışıp da işvereni tarafından ücretsiz izne ayrılanlara bin 500 lira nakdi ücret desteği verilecek.

Martta sigortalı olarak çalışan ve nisan, mayısta ücretsiz izne çıkarılmayıp da çalışmaya devam edenlerin sigorta primini de devlet karşılayacak. İşverene de bin 341 lira prim desteği verilecek. Nakdi ücret desteğinin genişletilmesi yaklaşık 282 bin çalışanı kapsayacak.

SEKTÖRDE 537 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, düzenlemeye ilişkin bilgi verdi. Erdem, sektörde çalışan 537 bin kişinin 165 bininin kısa çalışmadan, 90 bin kişinin de nakdi ücret desteğinden yararlandığını belirtti.

"17 Nisan'dan önce çalışanlar kısa çalışma, ücretsiz izin ile nakdi ücret desteğinden yararlanıyordu. Sonrası için işe girenler açıkta kalıyordu. Kısa çalışma, nakdi ücret desteğinden yararlanamayanları dahil ettik" diye konuştu.

Hazal Ateş