Nakdi ücret desteğinin kapsamı genişliyor
|12 Nisan 2021 10:12
|+Aa- Yazdır
Hükümet milyonlarca kişinin istihdam edildiği yiyecek, içecek sektöründe faaliyet gösteren işyerlerine nefes aldıracak bir uygulamayı daha devreye alıyor.
Bu sektörde faaliyet gösteren işyerlerinde martta sigortalı çalışıp da işvereni tarafından ücretsiz izne ayrılanlara bin 500 lira nakdi ücret desteği verilecek.
Martta sigortalı olarak çalışan ve nisan, mayısta ücretsiz izne çıkarılmayıp da çalışmaya devam edenlerin sigorta primini de devlet karşılayacak. İşverene de bin 341 lira prim desteği verilecek. Nakdi ücret desteğinin genişletilmesi yaklaşık 282 bin çalışanı kapsayacak.
SEKTÖRDE 537 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, düzenlemeye ilişkin bilgi verdi. Erdem, sektörde çalışan 537 bin kişinin 165 bininin kısa çalışmadan, 90 bin kişinin de nakdi ücret desteğinden yararlandığını belirtti.
"17 Nisan'dan önce çalışanlar kısa çalışma, ücretsiz izin ile nakdi ücret desteğinden yararlanıyordu. Sonrası için işe girenler açıkta kalıyordu. Kısa çalışma, nakdi ücret desteğinden yararlanamayanları dahil ettik" diye konuştu.
Hazal Ateş
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|333 şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının ataması yapıldı
12 Nisan 2021 13:00
|Emekliler 1.545 TL ikramiye istiyor
12 Nisan 2021 08:51
|'Devlet, kanser ilaçlarına geçen yıl 5,6 milyar lira kaynak aktardı'
10 Nisan 2021 11:59
|Emeklinin bayram ikramiyesi Mayıs'ın ilk haftası yatacak
10 Nisan 2021 08:50
|Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün yapılacak
09 Nisan 2021 11:09
|7 başlıkta emekli kamu personeline ödenen bayram ikramiyelerine dair bilgiler
08 Nisan 2021 14:05
|Sosyal Güvenlik Kurumu 'Kod-29' uygulamasında düzenlemeye gitti
08 Nisan 2021 08:58
|Çocuk işçiliği yüzde 15'ten yüzde 4,4'e düşürüldü
06 Nisan 2021 13:30
|'Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri bugün yapılacak'
05 Nisan 2021 10:44
|Ücretsiz izindeki garsona 1.500 TL
03 Nisan 2021 08:56