Mutant koronavirüs antikor dinlemiyor

Koronavirüs mutasyon geçirdi, yeni varyantlar daha önce Kovid- 19 olanların yakasına bir kez daha yapıştı. Antikorları olsa bile mutant virüsler antikor dinlemiyor. İkinci kez koronavirüs olanlar yaşadıklarını anlattı:



Akademik Solunum Derneği Başkanı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu: Yoğun bakıma kaldırılmış ve 12 gün entübe olarak kalmıştım. İkincide İngiliz varyantıyla enfekte olduğum anlaşılınca, ilkini çok ağır geçirdiğim için biraz da tedbirli davranmak amacıyla ben yine hastaneye yatış yaptım.



Ve hastanede yatarak normal ilaç tedavilerimi aldım. Belirtiler her ne kadar nezle, grip gibi olsa da o Kovid'in meşhur bir halsizliği vardır hani tamamen kendinizden geçiren ve dünyayı adeta bir sis perdesinin arkasından görmenize neden olan bir halsizlik...

Öyle bir halsizlik dönemi 2. Kovid'im'de de oldu, ama çok yoğun değildi, günde birkaç saat olup geçiyordu. Sonuçta 1 hafta hastanede yattım.

AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Elif Şahin Keleş: İlki zor bir süreç olmuştu. Üst solunum yolu enfeksiyonu gibi boğazım, kulaklarım, burnum tıkanmıştı. Tat ve koku duyum tamamen gitmişti. Tam 13 gün baş ağrımın şiddetinde hiç azalma olmadı.

7. gün solunum yetmezliğim başladı. Tomografi sonucunda ciğerimde tutulma olduğunu öğrendik, bir süre tedavim hastanede devam etti. Negatife döndükten sonra da ciğerimin normale dönmesi neredeyse 2 ayı buldu.

Aslında vücudumda antikor oluşmuştu, 6-8 aya kadar koruyabileceğini söylemişlerdi. Ancak doktorum bu kez mutasyonlu virüs almış olabileceğimi söylüyor.

Dijital yayıncı Adem Metan: 10 yaşındaki oğlum Ömer "Ateşim çıktı, kalbim sıkışıyor" dedi. Öksürük başladı. En üst seviyede korunuyorduk, okuldan geçtiğini düşünüyorum.



Sadece ateş düşürücü, vitamin desteği ve bol su tüketerek süreci atlatmaya çalışıyor. İlk 3 gün yoğun geçti, şimdi daha iyi. İlk gece çok tedirgin oldu, heyecanlandı ve uyuyamadı.

6 aylık oğlumuz Süleyman Hamza'nın da pozitif olduğunu öğrendik. O biraz daha ağır geçirdiğinden hastaneye yatırdık. Ben tweet attıktan sonra pek çok yanıt geldi.



Şunu kullanın, bunu kullanmayın diye koca karı ilaçları öneriyorlar. Yetişkinler için bile tehlikeli olabilecek şeyleri çocuklar için önermelerinin şaşkınlığı içerisindeyim.

Didem Seymen