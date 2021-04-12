İnşaat maliyet endeksi şubatta aylık bazda yüzde 0,03 azaldı
|12 Nisan 2021 10:42
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Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre, inşaat maliyet endeksi şubatta aylık bazda yüzde 0,03 geriledi, yıllık bazda yüzde 27,59 yükseldi.
Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 0,04, işçilik endeksi yüzde 0,02 düşüş gösterirken yıllık bazda ise malzeme endeksi yüzde 31,64, işçilik endeksi yüzde 19,73 artış kaydetti.
Bina inşaatı maliyet endeksi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,12, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,23 yükseldi. Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 0,19 artarken işçilik endeksi yüzde 0,04 azaldı. Geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 32,61, işçilik endeksi yüzde 20,05 artış kaydetti.
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 0,56 azalırken geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,38 arttı. Söz konusu dönemde bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,81 düştü, işçilik endeksi yüzde 0,05 arttı.
Malzeme endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,55, işçilik endeksi yüzde 18,54 artış kaydetti.
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