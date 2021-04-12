Doğu Anadolu'daki 7 ilde sağanak ve kar bekleniyor
|12 Nisan 2021 10:55
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgedeki Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan, Tunceli ve Iğdır'da hava parçalı çok bulutlu olacak.
Bölgede genelinde havanın öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak, gece ise Erzurum ve Erzincan çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı olarak geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, güneyden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 6, Tunceli'de 4, Erzincan'da 3, Erzurum'da 1, Ardahan'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 3 ve Ağrı'da 2 derece kaydedildi.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 21, Tunceli ve Erzincan'da 13, Ardahan, Kars ve Ağrı'da 11, Erzurum'da ise 9 derece olacağı tahmin ediliyor.
Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 108, Sarıkamış'ta 62 ve Konaklı'da 41 santimetre ölçüldü.
Bölge genelinde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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