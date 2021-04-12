Açelya Apartmanı'nın kontrollü yıkım çalışmaları devam ediyor
|12 Nisan 2021 12:20
|+Aa- Yazdır
Çankaya ilçesi İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta bulunan ve önündeki inşaat çalışmaları nedeniyle temelinde oluşan boşluktan kaynaklı çökme riski bulunan binanın "makaslama" yöntemiyle yıkım çalışmaları sürüyor.
Gece geç saatlere kadar devam eden yıkım çalışmaları, verilen aranın ardından saat 10.30 itibarıyla yeniden başladı.
Yanındaki binaları etkileme riski nedeniyle kontrollü şekilde devam eden çalışmalarda, Açelya Apartmanı'nın 4 katının yıkımı tamamlandı.
- 8 katlı bina boşaltılmıştı
İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta yakın zamanda yapımına başlanan inşaat çalışmaları sırasında yan tarafında bulunan Altay Sokak'taki 8 katlı binanın istinat duvarının bir kısmının yıkılması ve temelinde boşluk oluşmasıyla çökme tehlikesi meydana gelmişti.
İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, yıkılma tehlikesine karşı çevrede geniş güvenlik önlemi alarak, çökme tehlikesi bulunan bina ile tedbir amaçlı bölgedeki 21 binada oturanları tahliye etmişti.
Konaklayacak yeri bulunmayan mahalle sakinleri, Ankara Valiliği ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin misafirhanelerine yönlendirilmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Günde 3 fincan kahve kanser riskini yüzde 52 azaltıyor
12 Nisan 2021 12:59
|10 bin avroluk sistemi bedava taktırmak için Tekirdağ'a geliyorlar
12 Nisan 2021 12:52
|Eski Bakan, efe kıyafetiyle zeybek oynadı, sıcak hava balonuna bindi
12 Nisan 2021 12:09
|Siber güvenlik, işletmelerin yüzde 52'sinde özel bir departman tarafından yönetiliyor
12 Nisan 2021 12:07
|Karabük ve Düzce'de 62 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
12 Nisan 2021 12:05
|İstanbul'da ramazanda 3 bin 200 davulcu görev alacak
12 Nisan 2021 11:31
|Bilim Kurulu toplanacak, Bakan Koca açıklama yapacak
12 Nisan 2021 11:30
|Doğu Anadolu'daki 7 ilde sağanak ve kar bekleniyor
12 Nisan 2021 10:55
|NASA'nın yarışmasında finale kalan Van Gölü fotoğrafının heyecanı yaşanıyor
12 Nisan 2021 10:50
|'Biyolojik çeşitlilik artacak'
12 Nisan 2021 09:51