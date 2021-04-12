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MBSTS ve DHBT soru ve cevapları yayımlandı

2021-DİB-MBSTS ile DHBT Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı
 12 Nisan 2021 11:02
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MBSTS ve DHBT soru ve cevapları yayımlandı

10 Nisan 2021 tarihinde uygulanan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (2021-DİB-MBSTS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 12 Nisan 2021 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2021-DİB-MBSTS) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10)

11 Nisan 2021 tarihinde uygulanan 2020 Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testinin (DHBT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 12 Nisan 2021 tarihinde saat 11.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları (% 10)
Memurlar.Net
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