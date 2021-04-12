1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Konut alan yabancı, eşya için 4,3 milyar lira harcadı

Nevita International Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal:- "Geçen yıl yabancılar, Türkiye'den aldıkları 40 bin 812 konut için 6,2 milyar dolar ödedi. Bunun yanı sıra ev eşyası için de ciddi bir rakam ayırdı. Türkiye'den konut alan yabancılar, iç dizayn, mobilya, beyaz eşya ve küçük ev aletleri gibi ev eşyasına ortalama 150 bin lira harcıyor"- "Yabancıların yüzde 70'i aldığı evde oturuyor"
 12 Nisan 2021 11:12
+Aa- Yazdır
Konut alan yabancı, eşya için 4,3 milyar lira harcadı

- Nevita International Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, Türkiye'den konut alan yabancıların iç dizayn, mobilya ve beyaz eşya gibi ev eşyasına 150 bin lira harcadığını belirterek, "2020'de aldığı evde yaşamayı tercih eden yabancılar, sadece eşya için de 4,3 milyar lira harcadı." dedi.

Akbal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020'de yabancılara 40 bin 812 adet konut satıldığını anımsatarak, bu alanda Türkiye'nin, önceki yıla göre en az kayıp yaşayan ülkeler arasında başı çektiğini söyledi.

Türkiye'nin yabancıya konut satışında her geçen yıl daha iyi noktaya gittiğini, Avrupa'daki rakip ülkeleri geride bırakmaya başladığını aktaran Akbal, İstanbul'un yabancıya satışta başı çektiğini kaydetti.

Akbal, her geçen yıl yabancıya konut satışı yapılan illerin sayısının arttığını, vatandaşları Türkiye'den ev alan ülke sayısının ise 180'i aştığını bildirdi.

Yabancıların, 2020'de Türkiye'de aldıkları konut başına ortalama 151 bin dolar ödediğini, toplam rakamın ise 6,2 milyar doları bulduğunu aktaran Akbal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yatırımcılar, sadece konuta para ödemedi. Bunun yanı sıra ev eşyası için de ciddi bir rakam ayırdı. Türkiye'den konut alan yabancılar, iç dizayn, mobilya, beyaz eşya ve küçük ev aletleri gibi ev eşyasına ortalama 150 bin lira harcadı. Yabancıların yüzde 70'i aldığı evde oturuyor. Dolayısıyla geçen yıl 28,6 bin yatırımcının aldığı evde oturduğunu düşünüyoruz. Araştırmalarımızdan ortaya çıkan verilere göre, 2020'de aldığı evde yaşamayı tercih eden yabancılar sadece eşya için de 4,3 milyar lira harcadı."

- "Yaşam ve diğer harcamalarla birlikte 6 milyar lirayı aştı"

Faruk Akbal, konut alan yabancıların yıllık ortalama 2,5 ay kaldığı Türkiye'de bu süre içerisinde ev eşyası dışında yaşam, seyahat, yemek, sosyal faaliyet gibi ihtiyaçlar için de önemli kaynak ayırdığını belirterek, "Burada da 2 milyar liraya yakın bir harcama olduğunu, dolayısıyla yaşam ve diğer harcamalarla birlikte toplam rakamın 6 milyar lirayı aştığını düşünüyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de turist başına düşen gelirin 700 doların altında bulunduğunu ancak konut alan yabancıların harcama tutarının çok daha yüksek olduğunu aktaran Akbal, ekonomiye çok ciddi katkı sağlanan bu alanda daha fazla tanıtım yapılması ve sektör paydaşlarının iş birliğini artırması gerektiğini söyledi.

Salgın sürecinde başlayan online tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine yoğun bir şekilde devam edilmesi çağrısında bulunan Akbal, "Türkiye, salgınla mücadelede sağladığı başarı sayesinde konut satışında daha az kayıp yaşadı. İlk 2 ayda istediğimiz rakamlara ulaşamasak da önümüzdeki aylarda rakamların hızla artacağı kanaatindeyiz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metrosunun tamamlanacağı tarihi belli oldu
12 Nisan 2021 10:40		 İşsizlik rakamları açıklandı
12 Nisan 2021 10:03
Yurt içi piyasalar, ödemeler dengesi ve işsizlik verilerine odaklandı
12 Nisan 2021 09:21		 Sabah Gazetesi: Türkiye'nin kaybolan rezervi yok
12 Nisan 2021 09:15
'A'dan Z'ye nükleer santral yapacağız'
12 Nisan 2021 08:31		 Kripto para aramalarına dikkat
12 Nisan 2021 07:20
Ramazan öncesi hurma satışları arttı
11 Nisan 2021 17:35		 Bodrum, sezonun ilk dış hat uçuşunu karşıladı
11 Nisan 2021 15:57
Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
11 Nisan 2021 15:11		 Yurt içi piyasalar yoğun bir haftaya giriyor
10 Nisan 2021 23:21
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:09 - Borsa günün ilk yarısında geriledi13:05 - Çeyrek altın 740 TL'ye geriledi13:05 - Araçlarını satmak isteyen kişileri dolandırdıkları iddia edilen 18 şüpheli yakalandı13:00 - Kılıçdaroğlu ile Süleyman Soylu arasında 'Vefa Salman' yazışması13:00 - 333 şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının ataması yapıldı12:59 - Günde 3 fincan kahve kanser riskini yüzde 52 azaltıyor
12:57 - Aselsan'ın patent başvurusundaki yeni İHA çizimleri ortaya çıktı12:55 - Tescillendi: Mıhlama değil muhlama12:52 - 10 bin avroluk sistemi bedava taktırmak için Tekirdağ'a geliyorlar12:50 - Kızılay'da hedeflenen bağış tutarının yüzde 171 üzerine çıkıldı12:48 - Mısır: Türkiye ile ilişkileri geliştirmek istiyoruz12:43 - Randevuya gelinmeyince Biontech aşıları ziyan oldu
12:42 - Dijital nesnelerle temas zaman algısını etkiliyor12:29 - Yargıtay Başsavcısı Şahin, 5 ülkeden gelen savcılarla görüştü12:26 - Le Monde: Protokol olayında hata, Charles Michel'in protokol servisinde12:20 - Açelya Apartmanı'nın kontrollü yıkım çalışmaları devam ediyor12:17 - Gün ortasında dolar yatay seyrediyor
12:09 - Eski Bakan, efe kıyafetiyle zeybek oynadı, sıcak hava balonuna bindi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kovid hastalarına sıcak duş uyarısı!
Bilim Kurulu toplanacak, Bakan Koca açıklama yapacak
Vakalarda patlama olunca Bayram'da da kısıtlama bekleniyor
İçişleri'nden Ramazan Genelgesi... Toplu iftar ve sahur yasak
'Tam kapanma' olmadan radikal yeni tedbirler tartışılıyor
Rütbe sökmeye yeni formül
Ramazan gelirken bazı gıdalar yüzde 50'ye varan oranlarda zamlandı
Sözleşmeli personel siyasi partiye üye olabilir mi?
İkinci el otomobilde hile: Kes-yapıştır otomobil!
Sitenizin, evinizin değeri düşebilir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
revaklı avlu 1
kan vermek 2
dakikada yüz kelime konuşmak 6
once said 1
hoşgeldin ya şehr-i ramazan 3
sözlükçülerden özlü sözler 5
Bugün olanlar 1
gördüğüm ilk uçan insan. 1
doksanlarda çocuk olmak 3
bir of çeksem karşı ki dağlar yıkılır 1
SON İLANLAR
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mersin Üniversitesi sözleşmeli 21 sağlık personeli alacak
Yaşar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 1 personel alacak
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TAGEM sözleşmeli endüstri mühendisi alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam