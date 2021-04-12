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PKK'nın kadın yapılanması operasyonunda 25 şüpheliden 11'i tutuklandı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'nın kadın yapılanmasında faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle gözaltına alınan 25 zanlıdan 11'i tutuklandı.
 12 Nisan 2021 11:15
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PKK'nın kadın yapılanması operasyonunda 25 şüpheliden 11'i tutuklandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK'nın kadın yapılanması TJA mensuplarının legal görünüm kazanmasını sağlamak, örgüt adına siyasi, ideolojik eğitim almalarına dernek ve platform adı altında destek olmak, terör örgütüne sempati kazandırarak kadınları saflarına çekmek için legal yapı altında illegal örgütsel görüşme, toplantı ve yürüyüş düzenledikleri belirlenen kişilere yönelik 5 Nisan'da düzenlenen operasyonda yakalanan 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Hakimliğe çıkarılan 24 şüpheliden 11'i tutuklandı, 12'si adli kontrol ve biri ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı
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