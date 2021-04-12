PKK'nın kadın yapılanması operasyonunda 25 şüpheliden 11'i tutuklandı
Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'nın kadın yapılanmasında faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle gözaltına alınan 25 zanlıdan 11'i tutuklandı.
|12 Nisan 2021 11:15
|+Aa- Yazdır
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK'nın kadın yapılanması TJA mensuplarının legal görünüm kazanmasını sağlamak, örgüt adına siyasi, ideolojik eğitim almalarına dernek ve platform adı altında destek olmak, terör örgütüne sempati kazandırarak kadınları saflarına çekmek için legal yapı altında illegal örgütsel görüşme, toplantı ve yürüyüş düzenledikleri belirlenen kişilere yönelik 5 Nisan'da düzenlenen operasyonda yakalanan 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Hakimliğe çıkarılan 24 şüpheliden 11'i tutuklandı, 12'si adli kontrol ve biri ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Şırnak'ta PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı
12 Nisan 2021 11:55
|Yeniden yapılanan 7 FETÖ şüphelisi yakalandı
12 Nisan 2021 11:32
|İfadeye çağrılan 4 emekli amiral Ankara Emniyet Müdürlüğüne geldi
12 Nisan 2021 10:46
|FETÖ'nun adliye sorumlusuna verilen cezanın gerekçesi açıklandı
12 Nisan 2021 10:06
|Kripto hainler deşifre oldu
12 Nisan 2021 09:19
|Emekli amirallere 'aksi halde' sorusu
12 Nisan 2021 08:42
|Adana'da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı
12 Nisan 2021 08:20
|Ankara Doğu o FETÖ İmamı'na bağlıymış
12 Nisan 2021 07:50
|Avukatlar itirafçı oldu: FETÖ yargıya 30 evden sızdı
11 Nisan 2021 07:24
|Dağdaki teröriste 5 dakikada müdahale
11 Nisan 2021 06:58