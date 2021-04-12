Yeniden yapılanan 7 FETÖ şüphelisi yakalandı
Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.
|12 Nisan 2021 11:32
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Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün kentteki yeniden yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda M.U, Y.E.Y, H.D, D.Ç, H.K, Ö.D. ve M.F.G. yakalandı.
Adreslerdeki aramada ele geçirilen dijital verilere el konuldu.
Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
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