RTÜK'ten Hadise açıklaması: Ceza verdik daha çok izlendi
|12 Nisan 2021 11:44
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, şarkıcı Hadise'nin Sıfır Tolerans isimli şarkısına verilen cezanın ardından konuştu.
Sabah'tan Tuba Kalçık'ın haberine göre;
RTÜK Başkanı Şahin şu ifadeleri kullandı: "Evet, cezanın yerindeliğine inanan biriyim. Bazen verdiğimiz cezalarla o klibi daha da popüler hale getiriyoruz. 'Hadise'nin klibine ceza verirsek klip daha da popüler olur, vermeyelim o yüzden" demiştim."
"Arkadaşlarımız verme taraftarıydı, cezayı verdik, klip daha çok izlendi. Herkese açık olan basın organında çıplak görüntülerin yayınlanması doğru değil. Alkol ve tütün kullanımını özendirecek içeriklere de müdahale ediyoruz.
Hadise ise cezanın ardından yaptığı açıklamada, "Ben klibime verilen "erotik" damgasına katılmam ve izin vermem! Bir kadın bir aşkı anlatan ve yansıtan sahneler çekince "erotik" oluyor ama erkek sanatçılarımız istedikleri gibi kadın mankenler/oyuncularla çektikleri sahneler nedense hiç ama hiç "erotik" kategorisine girmiyor" demişti.
Hadise'nin 2018 yılında yayınlanan Sıfır Tolerans klibi güncel rakamlara göre YouTube üzerinden yaklaşık 135 milyon kez izlendi.
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