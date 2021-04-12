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Cihaz markası özel şart olunca 66 KPSS puanlı aday kazandı!

Gazi Üniversitesi tarafından ilan edilen sözleşmeli sağlık personeli alımında cihaz modeli belirtilerek tecrübe arandığı için başvuran yirmi bir kişiden sadece bir kişi şartı sağlayabildi!
 12 Nisan 2021 14:00
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Cihaz markası özel şart olunca 66 KPSS puanlı aday kazandı!

Hatırlanacağı üzere, 26 Mart 2021 tarihli yazımızda, Gazi Üniversitesi tarafından ilan edilen sözleşmeli sağlık personeli alımında cihaz modeli belirtilerek tecrübe arandığı, personel ilanlarında doğrudan cihaz modeline yer verilmesinin kamuya girişte fırsat eşitliğine aykırılık teşkil ettiği, ileride doğabilecek muhtemel mağduriyetleri gözeterek ilgili üniversitenin şartları revize etmesinin faydalı olacağını önermiştik.

İlgili yükseköğretim kurumu tarafından söz konusu kadroya yapılan başvuru sonuçları 7 Nisan 2021 günü ilan edilmiştir.

Kişiye özel olduğunu bahsettiğimiz ilana tahmin ettiğimiz üzere, 21 kişi başvurabilmesine rağmen, yalnızca 1 kişi şartları taşıyabilmiş ve kadroya yerleşmiştir. Diğer 20 adayın başvuruları ise şartları taşımadığı için reddedilmiştir. Yerleşen adayın puanına baktığımızda ise, ilgilinin KPSS puanı 66,14829'dür.

Puan usulüne göre sıralama yapılsa ve kişiye özel cihaz şartı olmasa idi, ilgili aday 21 kişi arasından 17 nci olacaktı.

83 KPSS puanlı adayın hakkını koruyamayan, adaletsiz düzeni basit bir düzenleme ile çözemeyen etkili ve yetkili kurumların çok geç kalmadan bu sorunu çözeceklerine inancımızı sürdürüyoruz!
Memurlar.Net - Özel

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