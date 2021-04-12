Şırnak'ta PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı
Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.
|12 Nisan 2021 11:55
|+Aa- Yazdır
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 5-11 Nisan'da kent genelinde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon yapıldı.
Operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüpheli, hakkında soruşturma yürütülen il ekiplerine teslim edildi. 1 şüphelinin ise savcılıktaki sorgusu sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Yeniden yapılanan 7 FETÖ şüphelisi yakalandı
12 Nisan 2021 11:32
|PKK'nın kadın yapılanması operasyonunda 25 şüpheliden 11'i tutuklandı
12 Nisan 2021 11:15
|İfadeye çağrılan 4 emekli amiral Ankara Emniyet Müdürlüğüne geldi
12 Nisan 2021 10:46
|FETÖ'nun adliye sorumlusuna verilen cezanın gerekçesi açıklandı
12 Nisan 2021 10:06
|Kripto hainler deşifre oldu
12 Nisan 2021 09:19
|Emekli amirallere 'aksi halde' sorusu
12 Nisan 2021 08:42
|Adana'da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı
12 Nisan 2021 08:20
|Ankara Doğu o FETÖ İmamı'na bağlıymış
12 Nisan 2021 07:50
|Avukatlar itirafçı oldu: FETÖ yargıya 30 evden sızdı
11 Nisan 2021 07:24
|Dağdaki teröriste 5 dakikada müdahale
11 Nisan 2021 06:58