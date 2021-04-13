Memurlar emekli olmak için Temmuz 2021 Katsayı artışını beklemeli mi?

Bugün için emeklilik şartları oluşmuş memurlar 5434 e tabi memurlar olduğundan değerlendirmemiz 5434 hükümleri kapsamında yapılmaktadır.

5434 e tabi memurların emeklilik hizmet süresinin hesaplamasında aybaşı ve ay sonu işlemi esas alınır. Yani, ayın 9 unda işe başlayan memurun emeklilikte geçerli hizmeti o ayın 15 inde başlar ve bir sonraki ayın 14 üne kadar olan süreyi kapsar. Ayın 15 inde tam kesenek kesilir, tam kesenek kesilmesi o ayın hizmet sayılmasını sağlar.

Konu ile ilgili 5434 sayılı Kanun hükümleri:

Madde 14 - Sandığın gelirleri şunlardır:

a) İştirakçilerin emeklilik keseneğine esas aylık tutarları üzerinden her ay kesilecek %16 emeklilik kesenekleri;

Ay başlarından sonra vazifeye girenlerin o aya ait eksik aylık veya ücretlerinden kesenek alınmaz. Ay başlarından sonra vazifeden ayrılanların eksik aylık veya ücretlerinden tam kesenek alınır.

Madde 30- İştirakçilere bu kanunun 13 üncü maddesi ile tanınan haklar, durumlarına göre 14 üncü maddenin (a) veya (b) fıkraları gereğince ilk alınan keseneklerin ilgili bulunduğu ay başından başlar.

Madde 31 - Fiili hizmet müddeti, iştirakçinin 30 uncu madde gereğince bu kanunla tanınan haklardan faydalanmaya başladığı tarihten itibaren tam kesenek vermek suretiyle geçirdiği müddettir. Ay başlarından sonra vazifeden ayrılanlar için ayrıldıkları ayın tamamı fiili hizmet müddeti sayılır.

Hükümlerin yorumu:

Memurların hizmetleri SGK ya tam kesenek verilmeye başladığı tarihte başlar ve aybaşlarından sonra görevden ayrılanların o ayın tamamı fiili hizmet sayılır.

Örnek: 11/10/1997 yılında memur olanın hizmeti tam aylık almaya başladığı 15/10/1997 tarihinden 14/11/1997 tarihine kadar olan süredir. Aynı şekilde, 15/06/2021 görev aylığını alıp 16/06/2021 tarihinde görevinden ayrılan memurun hizmet süresi de yine 15/06/2021-14/07/2021 tarihleri arasını kapsar.

Açıklamalarımız bağlamında;

15 HAZİRAN 2021 tarihinde görev aylığını alanların 15 HAZİRAN 2021 - 14 TEMMUZ 2021 tarihleri arasını kapsayan süre için Kurumlar Sosyal Güvenlik Kurumuna tam kesenek gönderir. 16 HAZİRAN 2021 tarihinde emekli olmak isteyenler de 1 TEMMUZ 2021 den geçerli olan memur maaş aylıklarında yapılacak artışlardan yararlanır ve hem emekli aylığı hem de özellikle emekli ikramiyesinin artırılmasını sağlar.

Ancak, 15 HAZİRAN 2021 tarihindeki görev aylığını almadan bu tarihten önce emekli olmak isteyenlerin emekli statüleri 15 HAZİRAN 2021 de başlayacağından TEMMUZ 2021 artışlarından yararlanamazlar.

Sonuç bağlamında; TEMMUZ 2021 artışından yararlanıp emekli olmak isteyenlerin 1 TEMMUZ 2021 tarihini beklemelerine gerek olmadığını, 15 Haziran 2021 görev maaşını aldıktan hemen sonra 16 Haziran 2021 tarihinde emekli olmaları halinde 1 TEMMUZ 2021 katsayı artışından yararlanacaklarını söyleyebiliriz.

Ayrıca, her durumda emeklilerin aylıkları her memur maaş katsayısına göre artırılmakta, emekli aylığı için katsayı artışını beklemenin olumlu veya olumsuz bir durumu olmamaktadır. Ancak emekli ikramiyeleri emekli aylığı bağlandığı tarihteki katsayıya göre hesap edilerek bir defaya mahsus ödendiğinden, katsayı artışını beklemenin, yani 15 Haziran veya 15 Aralık ayı görev aylıklarını aldıktan sonra emekli olmalarının artış oranı kadar ikramiye tutarını alacaklarından avantaj sağladığını belirtebiliriz.