Teknisyenlik için başvuran adaylar mülakat sonuçlarını bekliyor
EÜAŞ'ın teknisyenlik alımı için başvuran adaylar, 50 gündür mülakat sonuçlarını bekliyor.
|12 Nisan 2021 12:03
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EÜAŞ Genel Müdürlüğü 11 ila 15 Aralık tarihleri arasında 150 teknisyen alımı için İŞKUR üzerinden başvuruları aldı. 6 Ocak'da kuralar çekildi.
17 ve 18 Şubat tarihlerinde ise mülakatlar yapıldı. Mülakatların üzerinden yaklaşık 2 ay geçmesine rağmen sonuçlar açıklanmadı.
Mülakata giren 600 aday sonuçların açıklanmasını talep ediyor.
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