Karabük ve Düzce'de 62 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
Karabük ve Düzce'de yoğun kar nedeniyle 62 köy yolu ulaşıma kapandı.
|12 Nisan 2021 12:05
|+Aa- Yazdır
Karabük İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada, yoğun kar dolayısıylan merkezde 4, Eflani'de 12, Eskipazar'da 15 ve Ovacık'ta 7 olmak üzere toplam 38 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.
Ekiplerin, ulaşıma kapalı yolları açma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Düzce'de de Merkez ilçede 3, Yığılca'da 8 ve Kaynaşlı'da 13 olmak üzere toplamda 24 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışma yürütülüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Günde 3 fincan kahve kanser riskini yüzde 52 azaltıyor
12 Nisan 2021 12:59
|10 bin avroluk sistemi bedava taktırmak için Tekirdağ'a geliyorlar
12 Nisan 2021 12:52
|Açelya Apartmanı'nın kontrollü yıkım çalışmaları devam ediyor
12 Nisan 2021 12:20
|Eski Bakan, efe kıyafetiyle zeybek oynadı, sıcak hava balonuna bindi
12 Nisan 2021 12:09
|Siber güvenlik, işletmelerin yüzde 52'sinde özel bir departman tarafından yönetiliyor
12 Nisan 2021 12:07
|İstanbul'da ramazanda 3 bin 200 davulcu görev alacak
12 Nisan 2021 11:31
|Bilim Kurulu toplanacak, Bakan Koca açıklama yapacak
12 Nisan 2021 11:30
|Doğu Anadolu'daki 7 ilde sağanak ve kar bekleniyor
12 Nisan 2021 10:55
|NASA'nın yarışmasında finale kalan Van Gölü fotoğrafının heyecanı yaşanıyor
12 Nisan 2021 10:50
|'Biyolojik çeşitlilik artacak'
12 Nisan 2021 09:51