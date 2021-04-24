Seçim için istifa eden memurun görevde dönüşüyle ilgili önemli karar
Bölge İdare Mahkemesi, seçim için istifa eden ancak seçim sonrası göreve dönmek isteyen memurun, eski kadrosunun kanunla iptal olduğu gerekçesiyle, daha alt düzeyde bir kadroya atanamayacağına karar verdi.
|24 Nisan 2021 00:04
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Ankara Bölge İdare Mahkemesi, Seçim Yasası gereği aday olmak için istifa eden memurun, seçim sonrası memuriyete dönüşte kadrosu şahsa bağlı hak kapsamında iptal olsa dahi, aynı düzeydeki kadro ve göreve iade edilmesi gerektiğine karar verdi.
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