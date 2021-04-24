1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Seçim için istifa eden memurun görevde dönüşüyle ilgili önemli karar

Bölge İdare Mahkemesi, seçim için istifa eden ancak seçim sonrası göreve dönmek isteyen memurun, eski kadrosunun kanunla iptal olduğu gerekçesiyle, daha alt düzeyde bir kadroya atanamayacağına karar verdi.
 24 Nisan 2021 00:04
+Aa- Yazdır
Seçim için istifa eden memurun görevde dönüşüyle ilgili önemli karar

Ankara Bölge İdare Mahkemesi, Seçim Yasası gereği aday olmak için istifa eden memurun, seçim sonrası memuriyete dönüşte kadrosu şahsa bağlı hak kapsamında iptal olsa dahi, aynı düzeydeki kadro ve göreve iade edilmesi gerektiğine karar verdi.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Sağlam dişi çekilen hastayı Danıştay haklı buldu
24 Nisan 2021 00:03		 Sözleşmesi feshedilen uzman onbaşı için Danıştay'dan 'emsal karar'
22 Nisan 2021 13:42
Aynı fiilden dolayı birden fazla disiplin ceza verilebilir mi?
22 Nisan 2021 10:23		 Polis memurunun silahı evinden çalındı, ceza aldı, Danıştay iptal etti
20 Nisan 2021 00:03
KPSS'ye girecek adaylar 'Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmeliği' dava edebilir mi?
16 Nisan 2021 11:37		 Erzurum BİM'den 663 45/A öncesi atanan sözleşmeli personelle ilgili önemli karar
11 Nisan 2021 17:02
Mobbinge uğrayan genel sekreter göreve iade edildi!
10 Nisan 2021 12:05		 166 km uzaklıktaki beldeye görevlendirmeye iptal kararı
09 Nisan 2021 00:03
Danıştay'dan TSK'da başörtülü personele vize
08 Nisan 2021 08:26		 Danıştay'dan sağlıkçılara güzel haber
07 Nisan 2021 08:39
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:04 - Seçim için istifa eden memurun görevde dönüşüyle ilgili önemli karar00:03 - Sağlam dişi çekilen hastayı Danıştay haklı buldu00:01 - 24 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları23:35 - Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü23:25 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar23:13 - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü
23:00 - İskilip Belediye Başkanından hakkındaki iddialarla ilgili açıklama22:51 - Erdoğan çifti 23 Nisan'da çocuklarla iftarda buluştu22:47 - İbrahim Kalın'dan 1915 olaylarına ilişkin paylaşım22:34 - Thodex soruşturmasında gözaltı sayısı 65'e yükseldi22:31 - NASA'dan Akyaka paylaşımı: Vay be... Güzelliğini yaşayın22:26 - Erdoğan ile Biden NATO liderler zirvesinde görüşecek
22:21 - Toplanması yasaktı, suçüstü yakalandılar! 724 bin lira ceza22:11 - Kavcıoğlu: Rezervlerin yapısı değişti, Türkiye'nin 120 ton olan altını bugün 720 ton21:55 - Kocaeli merkezli FETÖ operasyonlarında 4 tutuklama21:45 - MASAK'dan Vebitcoin'e inceleme: Hesaplarına bloke konuldu21:32 - Bakan Koca'dan '23 Nisan'da koltuğunu torununa bıraktı' iddialarına cevap
21:19 - Beyaz Saray açıkladı: Erdoğan, Biden ile görüştü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Seçim için istifa eden memurun görevde dönüşüyle ilgili önemli karar
Sağlam dişi çekilen hastayı Danıştay haklı buldu
24 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ben dili 1
yarım bıraktığımız kitaplar 2
simbiyotik 1
pabuç pahalı 1
tarih 1
dünyanın en büyük türk bayrağı 1
thodex in durumu 6
yüreksiz 1
aviyonik sistem 1
ikilemde kalmak 2
SON İLANLAR
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kiptaş 2 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 4 İşçi Alacak
Tokat Artova Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 16 İşçi Alacak
Manisa Gölmar Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam