Yargıtay Başsavcısı Şahin, 5 ülkeden gelen savcılarla görüştü

Şahin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında düzenlenen toplantıdaki konuşmasında, "Mesleki Eğitim Programı"nın Türkiye'nin Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Dönem Başkanlığında Başsavcılık tarafından gerçekleştirilmesi öngörülen faaliyetlerin ilki olduğunu ifade etti.

Arnavutluk, Bulgaristan, Kosova, Moldova ve Romanya'dan gelen savcıları Ankara'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Şahin, ülkeler arasında güçlü iş birliği olmadan sınırı aşan suçlarla etkili mücadele edilemeyeceğini vurguladı.

Şahin, sınırı aşan suçlarla etkili mücadele için hem soruşturma aşamasında hem de suçluların iadesi konularında uluslararası ve bölgesel düzeyde ülkelerin, soruşturma makamlarının karşılıklı yardımda bulunmasının önem taşıdığını dile getirdi.

Başta terörizm, insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti olmak üzere sınırı aşan suçlarla etkin mücadele için Balkan coğrafyası başsavcılıkları arasında hukuki iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bulgaristan Cumhuriyet Başsavcılığınca 16-18 Ekim 2019'da İzmir'de "Birinci Balkan Ülkeleri Başsavcıları Çalışma Forumu"nun düzenlendiğini kaydeden Şahin, bu forumda kalıcı hukuki platformun temelinin atıldığını söyledi.

Bekir Şahin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının görevlerini, çalışmalarını ve faaliyetlerini de anlattı.

Toplantıya Arnavutluk Başsavcılığı Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Ols Dado ve Fier Bölge Savcısı Ervisa Hyka, Bulgaristan Başsavcılığından Uzman Savcılar Başkanvekili Kalin Asenov Stoilov ve Uzman Savcılar Ofisinden Kiril Svetlozarov Peychinov, Kosova'dan özel yetkili savcılar Atdhe Dema ve Ilir Morina, Moldova'dan Özel Yekili Savcı Carolina Vıdraşcu Brinza ve Başsavcılık Kriminolojik Analiz, Hukuki Görüş ve Kanun Teklifi Birimi Başkanı Savcı Dumitru Obada, Romanya'dan Köstence Yerel Mahkeme Savcısı Veronica Jalba ve Bükreş 5. Bölge Mahkeme Savcısı Constantin Aleksandru Nistor Cirstoc katıldı.

Ayrıca toplantıda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı İdari Savcısı Ömer Kara, Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Yargıtay Cumhuriyet Savcısı İlknur Altuntaş ile Yargıtay cumhuriyet savcıları da hazır bulundu.

Yarın Türk yargı sisteminin anlatılacağı etkinliğe katılacak heyet, 16 Nisan'a kadarki program kapsamında Yargıtay Başkanlığını, Türkiye Adalet Akademisini, Bölge Adliye Mahkemesini ve Beypazarı Adliyesini de ziyaret edecek.