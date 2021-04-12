Mısır: Türkiye ile ilişkileri geliştirmek istiyoruz
|12 Nisan 2021 12:48
|+Aa- Yazdır
Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şukri, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin yerel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, 'Türkiye'nin son dönemdeki açıklamaları ve jestlerinin takdir edildiğini' söyledi.
Siyasi göstergeler aşamasından, ilişkilerin çerçevesini belirleyen siyasi açılım aşamasına geçilmesine önem verildiğini belirten Şukri, Çavuşoğlu ile ramazan ayının gelişi münasebetiyle tebrikleşme kapsamında bir görüşme yaptıklarını ifade etti.
Şukri, görüşmenin 'Türkiye'nin Mısır'ın önemiyle alakalı yaptığı açıklamalar ve verdiği sinyaller üzerine gerçekleştiğini' kaydetti.
"Mısır, her iki tarafın da faydasına olacak bir diyalog ve çıkarlara zarar verilmeden uluslararası hukuk kurallarına uygun ilişkiler kurulmasında istekli" diyen Şukri, gerekli zemin oluştuğu zaman bunların siyasi görüşmeler şeklinde yapılmasına da önem verdiklerine işaret etti.
Çavuşoğlu, 10 Nisan'da Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile ramazan ayını tebrik etme amacıyla telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İslamofobiyi 43 sayfa ile yıktı
12 Nisan 2021 07:35
|Arap ülkelerinin çoğu ramazana salı günü başlayacak
11 Nisan 2021 22:47
|Çinli yetkiliden aşı itirafı: Etkisi düşük, karıştırmayı düşünüyoruz
11 Nisan 2021 20:48
|İran, ABD ile mahkum değişimini görüşüyor
11 Nisan 2021 20:29
|BAE, NASA'da eğitilecek ilk kadın Arap astronotu seçti
11 Nisan 2021 17:24
|Kabe'de Ramazan hazırlığı: Kovid-19 tedbirleri üst seviyede
11 Nisan 2021 16:10
|Kremlin: Ukrayna'nın doğusunda kimse savaşa gitmiyor
11 Nisan 2021 15:32
|Mısır, o gemiyi tazminat alana kadar alıkoyacak
11 Nisan 2021 15:25
|Koltuk krizi, AB Konseyi Başkanı Michel'in uykularını kaçırdı
11 Nisan 2021 12:14
|NBA maçında Türkiye gecesi yapıldı
11 Nisan 2021 08:00