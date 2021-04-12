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Kılıçdaroğlu ile Süleyman Soylu arasında 'Vefa Salman' yazışması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın neden hala görevine iade edilmediğini sorarak dosyasını istedi. Tutanaklarda Salman'ın adı renkli kalemle işaretlenip gönderildi. Belgeleri yetersiz bulan Kılıçdaroğlu ise karşı dosya hazırlattı.
 12 Nisan 2021 13:00
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Kılıçdaroğlu ile Süleyman Soylu arasında 'Vefa Salman' yazışması

Yalova'nın CHP'li Belediye Başkanı Vefa Salman, 27 Şubat 2020'de 'zimmet soruşturması' kapsamında açığa alındı. İçişleri Bakanlığı, her iki ayda bir açıkta kalma süresini uzattı. Sözcü'den Saygı Öztürk imzalı habere göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu durumu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sordu. İçişleri Bakanlığı'nca ifadelerin, müfettiş raporlarının ve mahkeme tutanaklarının yer aldığı dosyada, Vefa Salman'ın adının geçtiği bölümler renkli kalemle işaretlenip Kılıçdaroğlu'na ulaştırıldı. Dosyayı inceleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu ise belgeleri yetersiz bulup karşı dosya hazırlattı.

Vefa Salman dosyası

Raporda, zimmet olayının Vefa Salman'dan önce AK Partili Belediye Başkanı Yakup Koçal döneminde başladığı bilgisi de yer aldı. Kılıçdaroğlu, "Zimmet olayının ortaya çıktığı tarih 6 Şubat 2020, oysa Vefa Salman'ın açığa alındığı tarih 27 Şubat. Bu süreçte bütün belgeleri, Emniyet'e teslim eden, suç duyurularında bulunan da Vefa Salman'dır. Yani delil karartma diye bir şey söz konusu olamaz" dedi.

"Hiçbiri aleyhime suç oluşturabilecek ifade vermedi"

410 gün önce açığa alınan Vefa Salman ise gelişmelerle ilgili şunları söyledi: Olay ortaya çıktığında 1.5 milyon liralık zimmet iddiası vardı. Gelinen noktada, zimmetin başladığı dönem 2010 yılına kadar uzandı. Suç, ben göreve başlamadan 4.5 yıl önce olmuş. Olayı ortaya çıkaran benim. Suçlu duruma düşürülüp görevden uzaklaştırılan da benim. Ben görevden uzaklaştırıldıktan sonra 7 belediyede zimmet suçu ortaya çıktı. Hiçbirinde belediye başkanı, bırakın görevden almayı ifadeye bile çağrılmadı. Bu duruma düşürülen tek başkan benim. İki sebebi var: Birincisi CHP'li olmam, ikincisi de Yalova Belediyesi'nde CHP'li belediyede meclis üyesi sayısının az olması.

Zimmet suçuyla ilgili davanın haziranda 4. duruşması var. Duruşmaya katılmama gerek olmadığına karar verilmişti. Müşteki, tanık, sanıkların tamamı dinlendi. Hiçbiri aleyhime suç oluşturabilecek ifade vermedi. Fakat geriye baktığımızda ben 410 gündür açıktayım.

İçişleri Bakanlığı'nın açığa almanın sürdürülmesiyle ilgili 6 kararına karşın, Vefa Salman da 6 dava açtı. Bunlardan sadece ikisi sonuçlandı. Bakanlığın karar kesinleşinceye kadar davayı uzatma yetkisinin olduğu belirtildi.
Memurlar.Net
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