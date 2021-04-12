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333 şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının ataması yapıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:- "Bugünkü atamamızla kamuda istihdamını sağladığımız şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın sayısı 45 bin 484'e ulaşmış olacak"- "Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bugüne kadar ne yapmamız gerekiyorsa hiç tereddüt etmeden yerine getirdik ve yerine getirmeye de devam edeceğiz"
 12 Nisan 2021 13:00
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katıldığı törenle 333 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleştirildi.

Bakan Selçuk, SGK Konferans Salonu'nda düzenlenen atama töreninde, şehitleri ve gazileri rahmet ve minnetle yad ederek, hayatta olan gazilere de sağlıklı uzun ömür diledi.

Şehitliğin en yüksek mertebe olduğunu söyleyen Selçuk, "Gazilik ise bu dünyada kazanılabilecek en değerli şeref madalyası. Rabb'imiz 'Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Hayır onlar diridirler fakat siz bilemezsiniz' buyuruyor. Milletimizin şan ve şerefle yazdığı kahramanlık destanımızın temelinde de işte bu buyruğa imanımız var." dedi.

Vatan topraklarının her karışının şehitlerin kanıyla, gazilerin fedakarlıklarıyla inşa edildiğini belirten Selçuk, şöyle konuştu:

"Bizler de canımızla, kanımızla; vatanımıza, milletimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Huzurumuzu bozmak isteyenlere fırsat vermeyecek, terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Hiçbir şehit ve gazimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Bizim tek bir gayemiz var, o da aziz vatanımızı her türlü tehdide karşı korumaktır. Bunun için Kurtuluş Savaşı'nda, terörle mücadelede, 15 Temmuz'da nice bedeller ödedik ama demokrasiden ve özgürlüğümüzden, vatanımızdan, bayrağımızdan asla vazgeçmedik. Devletimize ve milletimize bildirilerle, muhtıralarla, darbelerle sistematik olarak ayar vermeye çalışan, vesayet zihniyetinin değil milli iradenin yanında olduk. Milletimiz, manda, esaret, vesayet peşinde koşan asker görünümlü darbeciyle, vatan, bayrak ve şehadet peşinde koşan Mehmetçiği birbirinden ayıracak ferasete ve irfana sahiptir. Aziz milletimiz, darbe heveslilerine geçmişte de bugün de yarın da gereken dersi verecek. Hiç şüphe yok ki gelecekte de buna tevessül eden tüm odaklara karşı haddini, bizzat milletin kendisi bildirecektir. Biz bugüne kadar topraklarımızı adaletin ve merhametin yurdu yapmak için canla, başla mücadele ettik. Tek devlet, tek bayrak, tek vatan, tek millet şuuruyla 83 milyon tek yürek olduk."

- "Türkiye'yi hedeflerine birlikte taşıyacağız"

Şehit ve gaziler için gösterilebilecek en büyük vefanın, daha çok çalışmak ve üretmek olduğunu belirten Selçuk, "Bizler, aldığımız bu kutlu emaneti, Türkiye'yi daha çok çalışarak 2023, 2053, 2071 hedeflerine birlikte taşıyacağız. 83 milyonluk Türkiye ailemizin değerli üyeleri olarak şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımızın, her daim hizmetinizdeyiz. Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bugüne kadar ne yapmamız gerekiyorsa hiç tereddüt etmeden yerine getirdik ve yerine getirmeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Birçok alanda sağladıkları destek ve hizmetlerin çerçevesini genişlettiklerine dikkati çeken Selçuk, "Bakanlık olarak, bugün gerçekleştireceğimiz atamayla ekonomik ve sosyal haklar bakımından önemli bir görevi ifa etmenin huzuru içerisindeyiz. Bugünkü atamamızla kamuda istihdamını sağladığımız şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın sayısı 45 bin 484'e ulaşmış olacak." bilgisini verdi.

Bakan Selçuk, 2002 yılına kadar kamuda istihdam edilenlerin toplam sayısının 6 bin 315 olduğunu anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"19 yılda istihdam hakkı kapsamını genişleterek bu sayıyı 7 katına çıkardık. Bu rakamlar Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimizin şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımıza yönelik hizmetlerde gösterdiği hassasiyetin bir ifadesidir. Biz, şehitlerimizin aziz hatıralarına hürmet duyan, kahraman gazilerimizin varlığıyla iftihar eden bir milletiz. Bunu da her zaman hassasiyetle belirtiyoruz. O nedenle şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımıza hizmeti şerefli bir vazife olarak görüyoruz. Bugünkü atamamız, atanan kardeşlerimizin hayatında yeni bir başlangıç olacak inşallah. 83 milyonluk büyük Türkiye ailemizin gücüne güç katacaksınız. Cennet vatanımıza, aziz milletimize hizmet ederek şehit ve gazilerimizin bizlere bıraktığı mirasa daha çok çalışarak sahip çıkacaksınız. 'Türk bayrağının dalgalandığı her yer vatandır' Şuuruyla neresi olursa olsun, aynı bilinçle, aynı şuurla, aynı vatan sevdasıyla çalışacağınıza yürekten inanıyorum. Geleceğin güçlü ve müreffeh Türkiye'sini beraber inşa edeceğimize inanıyorum."

Atanacak şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına kurumlarının ve görev yerlerinin hayırlı olmasını dileyen Selçuk, konuşmasının ardından kura çekimini başlattı.
Anadolu Ajansı
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