Araçlarını satmak isteyen kişileri dolandırdıkları iddia edilen 18 şüpheli yakalandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, araçlarını satmak için internet üzerinden ilan veren kişilerin, noter satışıyla aldıkları araçlarının bedelini satıcıya vermeyerek dolandırıcılık yapılmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışmada, internet üzerinden araçlarını satmak isteyen kişileri, telefonla arayarak aracı almak istediklerini söyleyen ve günlük olarak kiraladıkları ofise davet eden şüphelilerin, araç sahipleri ile ofiste pazarlık yaptığı ve anlaştığı belirlendi.

Daha sonra ofiste çalışan bir kişinin üzerine noterde aracının satışının gerçekleşmesini ve paranın bankadan çekilip ofiste verileceğini söyleyen şüphelilerin, satışın ardından aracı alıp ofisi boşaltarak kaçtığı öğrenildi.

Şüphelilerin daha sonra aracı üçüncü kişilere sattıklarını belirleyen ekipler, kimliklerini tespit ettiği 18 kişiyi yakaladı.

Bu yöntemle 8 kişiyi dolandırdıkları iddia edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.