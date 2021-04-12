EGM'den '#12 Nisan' etiketi açıklaması: Müsaade edilmeyecek
EGM: "Bu tür paylaşımlara asla müsaade edilmeyecektir. Bu etiket adı altında suç işleyen hesaplar tespit edilerek gerekli soruşturmalar başlatılmıştır"
|12 Nisan 2021 13:13
|+Aa- Yazdır
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada "#12 Nisan" etiketi adı altında suç işleyen hesapların tespit edildiğini ve gerekli soruşturmaların başlatıldığını bildirdi.
EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, sosyal medya ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi.
Sosyal medya platformları üzerinden bugün "#12Nisan" etiketiyle yapılan paylaşımlara dikkat çekilen açıklamada, "Bu paylaşımlar içerikleri itibarıyla sosyal medya terörüdür. Bu tür paylaşımlara asla müsaade edilmeyecektir. Bu etiket adı altında suç işleyen hesaplar tespit edilerek gerekli soruşturmalar başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|İki ilden yeni karantina haberleri geldi
12 Nisan 2021 15:33
|Tescillendi: Mıhlama değil muhlama
12 Nisan 2021 12:55
|Randevuya gelinmeyince Biontech aşıları ziyan oldu
12 Nisan 2021 12:43
|Le Monde: Protokol olayında hata, Charles Michel'in protokol servisinde
12 Nisan 2021 12:26
|Teknisyenlik için başvuran adaylar mülakat sonuçlarını bekliyor
12 Nisan 2021 12:03
|Belediyeler Kovid-19 salgınında aşı sonrasına hazırlanıyor
12 Nisan 2021 11:37
|'Sicil belgeleri MERSİS üzerinden elektronik ortamda temin edilebilecek'
12 Nisan 2021 11:29
|İçişleri'nden Ramazan Genelgesi... Toplu iftar ve sahur yasak
12 Nisan 2021 10:00
|İçişleri: Kısıtlamada 24 bin 437 kişiye adli ya da idari işlem uygulandı
12 Nisan 2021 09:27
|Uçak kazasında sağ kurtulan albaylar 15 Temmuz sonrası göreve dönmüş
12 Nisan 2021 08:05