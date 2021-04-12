Bayi toplantısında sosyal mesafesiz maskesiz eğlence
Antalya'da bir otelde korona virüs tedbirlerine ve artan vaka sayılarına rağmen parti yapıldı. Bayi toplantısı sonrası sosyal mesafesiz ve maskesiz onlarca kişinin müzik eşliğinde eğlendiği görüntüler cep telefonu kameralarına yansıdı.
|12 Nisan 2021 13:32
|+Aa- Yazdır
Haftalık vaka tablosunda 100 binde 143,86 oranıyla çok yüksek riskli iller arasında yer alan turizm kenti Antalya'da pandemi kuralları yine hiçe sayılıp bir otelde eğlence partisi düzenlendi. Bir otelin disko kısmında düzenlendiği öğrenilen partide aralarında yabancı müşterilerin de bulunduğu kalabalık grup müzik eşliğinde eğlendi. Partide sosyal mesafe unutulurken, birçok kişinin de maske takmadığı görüldü.
Cep telefonu kameralarına yansıdı
O anlar ise cep telefonu eğlenceye katılanların cep telefonları kameralarına yansıdı. Görüntülerde eğlence merkezi içerisinde müzik eşliğinde dans eden kalabalığın korona virüs tedbirlerine uymadıkları, sosyal mesafe ve maske kurallarının ise hiçe sayıldığı görüldü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Vali uyardı: 50-60 olan yeni vaka sayısı son bir haftada 210'a çıktı
12 Nisan 2021 16:17
|Kısıtlamaya rağmen eğlence! Canlı yayın yapınca yakalandılar
12 Nisan 2021 15:59
|Ankara'da, 900 kişinin evsiz kaldığı mahallede 'kira artışı' tepkisi
12 Nisan 2021 15:46
|Bahçedeki köpekten korkan kurye, ağaca çıktı
12 Nisan 2021 14:09
|Polis her yerde hastaneden kaçan Korona virüslü hastayı arıyor
12 Nisan 2021 13:59
|25 yıl sonra kar sürprizi ile uyandılar
12 Nisan 2021 13:28
|Sağlık Müdürü uyardı: Hastaneye yatışlarda artış var
12 Nisan 2021 13:22
|Selimiye Camii'nde, 4 asırlık mahya geleneği yaşatılıyor
11 Nisan 2021 22:07
|Suriye'den kazılmış, 100 metre uzunluğunda tünel tespit edildi
11 Nisan 2021 17:58
|Kabataş'ta İstanbul'un tarihine ışık tutacak kalıntılar
11 Nisan 2021 16:51