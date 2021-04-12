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CHP, Meclis'te 'rezerv' hakkında genel görüşme açılmasını istedi

CHP, yarın toplanacak Meclis Genel Kurulunda, Merkez Bankasının 128 milyar dolarlık rezervi hakkında genel görüşme açılmasını talep etti.
 12 Nisan 2021 13:35
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CHP, Meclis'te 'rezerv' hakkında genel görüşme açılmasını istedi

CHP Grup başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel'in imzasını taşıyan genel görüşme önergesi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Önergenin gerekçesinde, 2017 sonunda 35 milyar, 2018 sonunda 28 milyar, 2019 sonunda ise 19 milyar dolar döviz fazlası bulunan Merkez Bankasının, bugün itibarıyla 60 milyar dolarlık döviz açığının bulunduğu belirtildi.

Reeskont kredisi, borçlanma ve benzeri yollarla gelen döviz ve altınlarla, bilinen yollardan çıkan döviz karşılaştırıldığında "128 milyar dolarlık açıklanamayan bir kaybın ortaya çıktığı" ifade edilen gerekçede, şunlar kaydedildi:

"Bu paranın nereye gittiğini sormak bir yurttaşlık görevidir. Aylardır konuşulmasına ve sorulmasına, önceki Merkez Bankası Başkanı'nın da '128 milyar doların nereye satıldığını araştırmak istediği' için görevden alındığına ilişkin yalanlanmayan haberlere rağmen, Merkez Bankasının bu konuyla ilgili olarak aylardır resmi bir açıklama yapmamış olması manidardır. CHP örgütlerinin, çeşitli il ve ilçelerde bilboardlara astığı '128 milyar dolar nerede?' pankartları için 'Cumhurbaşkanına hakaret' edildiği gerekçesiyle cumhuriyet savcılıkları tarafından resen soruşturmalar açılmaktadır. Bir siyasi partinin, ülkenin kaynaklarının nerelere harcandığını sorması, anayasal hakkı olduğu gibi bu sorulara da bugünkü sistemde yürütmenin başı olması nedeniyle Cumhurbaşkanının cevap vermesi gerekir."

Önergede, söz konusu tutarın hangi yöntemlerle kime satıldığı, döviz rezervlerinin tüketilmesinin yol açtığı sorunlar ve sorumluların belirlenmesi ile "128 milyar dolar nerede?" sorusunun bulunduğu afişlerin kaldırılmasının değerlendirilmesi için TBMM'de genel görüşme açılması istendi.
Anadolu Ajansı
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