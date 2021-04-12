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Orhan öğretmen kalbine yenik düştü

Kayseri'de müzik öğretmeni Orhan Kaya'nın kalp krizi geçirerek vefat etmesi, eğitim camiasını yasa boğdu.
 12 Nisan 2021 13:42
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Orhan öğretmen kalbine yenik düştü

Aydınlıkevler Anadolu Lisesi'nde müzik öğretmenliği yapan Orhan Kaya, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Kaya'nın ölümü eğitim camiasını yasa boğarken, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu da, taziye mesajı yayınladı. Mesaj şu şekilde:

"İlimiz Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Anadolu Lisesi müzik öğretmeni Orhan Kaya'nın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Öğretmenimize rahmet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum."
İhlas Haber Ajansı
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