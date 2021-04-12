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Hamile anne ve 2 yaşındaki oğlu aynı tabutta son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişiden, 5 aylık hamile olduğu öğrenilen anne ile 2 yaşındaki oğlu memleketi Elazığ'da aynı tabutta son yolculuğuna uğurlandı.
 12 Nisan 2021 13:45
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Hamile anne ve 2 yaşındaki oğlu aynı tabutta son yolculuğuna uğurlandı

Kaza, önceki gün Pınarbaşı-Kayseri yolu Pazarören Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Uzman Çavuş Hüseyin Şahan (36) yönetimindeki 27 SP 695 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak sulama kanalına devrildi. Kazada, araç içerisinde aynı aileden sürücü Şahan'la birlikte, eşi Semra (32), oğlu Mehmet Efe (2) ve kız kardeşi Damla Şahan (24) hayatını kaybetti. Şahan'ın, Bursa'dan hareket ettiği ve görev yeri Malatya'ya dönerken kazanın gerçekleştiği öğrenildi. Ayrıca hayatını kaybeden Semra Şahan'ın da 5 aylık hamile olduğu öğrenildi. Semra Şahan ve oğlu Mehmet Efe Şahan'ın cenazeleri bugün memleketi Elazığ'ın Yenice köyüne getirildi. 5 aylık hamile Şahan ve 2 yaşındaki oğlu tek tabuta kondu. Semra Şahan'ın ikizi Emrah Çakır tabutun başından biran olsun ayrılmadı. Yenice Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından anne ve oğlu aile mezarlığında gözyaşları içerisinde defnedildi.
İhlas Haber Ajansı
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