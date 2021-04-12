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ÇAYKUR'da 300 mevsimlik işçi kadrosu için 35 bin 412 kişi yarıştı

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) bünyesindeki 6 çay fabrikasında mevsimlik olarak çalışacak 300 işçi arasında girmek için 35 bin 412 başvuru yaptı. Başvurular sonrası bugün kapalı spor salonunda kura çekilerek mevsimlik 300 işçi 4 kura ile belirlendi.
 12 Nisan 2021 13:53
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ÇAYKUR'da 300 mevsimlik işçi kadrosu için 35 bin 412 kişi yarıştı

ÇAYKUR 2021 yılından itibaren çalışmak üzere mevsimlik işçi alacağını duyurdu. Fabrikalara alınacak işçiler ise İŞKUR üzerinden yapılan başvurular neticesinde noter kurası ile canlı yayında belirlendi. Çalışmak isteyen talihliler, çalışmak istedikleri fabrikaları seçerek kuraya girmeye hak kazanırken, başta Rize olmak üzere Trabzon, Giresun ve Artvin'de toplamda 46 çay fabrikası için 35 bin 412 kişi başvuruda bulundu. Pandemi koşulları gereği kuranın çekildiği Rize Yeni Şehir Kapalı Spor Salonu'na adaylar alınmadı.

ÇAYKUR Personel Daire Başkanı Kamil İpek çalışacakların 18 ile 50 yaş arasında ve ilköğretim mezunu olmak zorunda olduğunun altını çizerek "2021 yılında istihdam edilmek üzere 300 geçici işçi alımını bugün noter kurası ile gerçekleştirdik. Teşekkülümüze bağlı Trabzon, Artvin, Giresun ve Rize illerinde toplam 46 yaş çay fabrikasında, bazı fabrikalarda 5 bazı fabrikalarda ise 10 kişi olmak üzere geçici işçi alacağız. Yedek isim listesi tespiti yapacağız. 18 yaş ile 50 yaş arası, beden işçisi olması noktasında kural belirlendi. Öğretim şartı olarak ise ilköğretim olarak belirlendi. İlköğretimin üzerindeki tüm öğrenimler ayrım yapılmaksızın dikkate alındı" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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