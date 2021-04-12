Bahçedeki köpekten korkan kurye, ağaca çıktı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir eve paket bırakan kurye, bahçedeki köpekten korkup ağaca tırmandı. Dakikalarca ağaçta bekleyen kurye, köpeğin gitmesinin ardından ağaçtan indi.
|12 Nisan 2021 14:09
|+Aa- Yazdır
Akyazı Yunus Emre Mahallesi'nde bir eve kargo getiren kurye, evin kapısına yaklaştığı sırada köpeğin havlamasını duyunca paketi atıp geri gitmeye başladı. Bu sırada köpeğin kendisine doğru geldiğini fark eden kurye, hemen bahçedeki ağaca tırmandı.
Dakikalarca havlayan köpek daha sonra bahçenin dışına çıkarak uzaklaşınca kurye çıktığı ağaçtan inerek aracına binerek uzaklaştı.
Yaşanan bu anlar ise evin güvenlik kamerasına yansıdı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Vali uyardı: 50-60 olan yeni vaka sayısı son bir haftada 210'a çıktı
12 Nisan 2021 16:17
|Kısıtlamaya rağmen eğlence! Canlı yayın yapınca yakalandılar
12 Nisan 2021 15:59
|Ankara'da, 900 kişinin evsiz kaldığı mahallede 'kira artışı' tepkisi
12 Nisan 2021 15:46
|Polis her yerde hastaneden kaçan Korona virüslü hastayı arıyor
12 Nisan 2021 13:59
|Bayi toplantısında sosyal mesafesiz maskesiz eğlence
12 Nisan 2021 13:32
|25 yıl sonra kar sürprizi ile uyandılar
12 Nisan 2021 13:28
|Sağlık Müdürü uyardı: Hastaneye yatışlarda artış var
12 Nisan 2021 13:22
|Selimiye Camii'nde, 4 asırlık mahya geleneği yaşatılıyor
11 Nisan 2021 22:07
|Suriye'den kazılmış, 100 metre uzunluğunda tünel tespit edildi
11 Nisan 2021 17:58
|Kabataş'ta İstanbul'un tarihine ışık tutacak kalıntılar
11 Nisan 2021 16:51